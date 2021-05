Tâm thư "gây bão" của hiệu trưởng về kỳ nghỉ hè Covid-19: "Ở yên trong nhà và náo nhiệt qua những trang sách"

Tâm thư của cô Hiệu trưởng

Bức tâm thư của cô Hiệu trưởng Nguyễn Phương Chinh gửi học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, Đống Đa, Hà Nội vào những ngày tháng 5 khiến ai nấy nghẹn ngào.

Bức thư chia sẻ về một kỳ nghỉ hè đặc biệt với thầy cô và học sinh khi không phải là tiếng ve râm ran, hoa phượng rợp trời hay cánh bằng lăng tím ngát sân trường... Thay vào đó là sân trường vắng lặng, xao xác và trống trải. Nhưng trên hết những dòng tâm sự ấy là nguồn động viên, khích lệ của người đứng đầu nhà trường dành cho học sinh, đặc biệt là các em học sinh cuối cấp trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trao đổi với PV báo Dân Việt về bức tâm thư, cô Chinh cho biết: "Thực sự bức thư này không có gì to tát cả. Đó chỉ là tâm thư của giáo viên khi đến trường và tôi chỉ nghĩ đơn giản luôn coi các học sinh là con của mình nên muốn sẻ chia đôi điều với học sinh khi bị ngừng học, nghỉ hè sớm".

Chúng tôi xin chia sẻ lại nội dung bức thư như sau:

Các con học sinh thân yêu!

Vậy là cô cùng nhà trường và các con đã có những ngày tháng 5 thật đặc biệt. Đó không phải là "tháng 5 râm ran tiếng ve ngân", "tháng 5 rợp trời hoa phượng đỏ" hay tháng 5 với "cánh bằng lăng tím ngát sân trường".

Những ngày tháng 5 này với cô thật khó tả, sân trường vắng lặng, xao xác và trống trải, thiếu vắng tiếng trống trường quen thuộc, tiếng cười nói xôn xao, tiếng đùa vui và những câu chào nhau ríu rít,… Và lẽ ra, khi xuân qua, hạ tới, khi phượng nở, ve ngân thì bài thi của các con đã hoàn tất, những cuốn sách đến trang cuối cùng sẽ khép lại.

Trường THPT Lê Quý Đôn.

Nhưng năm nay lại khác - mọi thứ vẫn còn dang dở - điều đó mang lại cho cô nhiều xúc cảm! Cô biết chắc chắn các thầy cô giáo của nhà trường và các con cũng vậy. Nhưng cô tin các thầy cô và các con sẽ hiểu: việc dừng đến trường, học online hay nghỉ hè sớm là để thực hiện nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu: phòng, chống dịch Covid – 19.

Dừng đến trường chính là giải pháp hiệu quả tối ưu nhất giúp chúng ta bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Các con hãy chuyển biến thành ý thức và hành động, hãy "ở yên" trong nhà và "náo nhiệt" qua những trang sách, hãy phát huy vẻ đẹp văn hóa đọc của học sinh THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa mà các thầy cô giáo đã miệt mài truyền tỏa cho các con qua những giờ học trên lớp.

"Cô tin các học trò thông minh của cô sẽ hiểu: dừng đến trường, học online hay nghỉ hè sớm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học hay lĩnh hội và tiếp thu tri thức của các con".

Cô tin các học trò thông minh của cô sẽ hiểu: dừng đến trường, học online hay nghỉ hè sớm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học hay lĩnh hội và tiếp thu tri thức của các con, bởi cả thế giới tri thức đang hiện hữu qua những trang sách đang chờ các con khám phá. Hãy tự tin và chứng minh cho thầy cô và bố mẹ các con biết các con là học trò thời đại 4.0.

Cùng với đó, những ngày tháng này các con sẽ có cơ hội để khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ của Đoàn viên thanh niên ngôi trường mang tên THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa. Những bài học về lòng yêu nước, về trách nhiệm công dân, đạo đức, đạo lí làm người cùng các kiến thức về pháp luật, khoa học mà các con lĩnh hội sẽ không còn là lí thuyết trong những trang sách nữa. Nó đang cần các con chuyển hóa thành thực tiễn hành động.

"Hãy nhớ và không được phép quên tất cả chúng ta đều đang ở đầu chiến tuyến bởi "không một cá nhân nào an toàn khi cả nước không an toàn".

Đừng nghĩ chỉ có các bác sĩ, y tá, hay lực lượng quân đội, công an mới đứng ở đầu chiến tuyến. Hãy nhớ và không được phép quên tất cả chúng ta đều đang ở đầu chiến tuyến bởi "không một cá nhân nào an toàn khi cả nước không an toàn". Các con phải luôn nhớ và tuân thủ Thông điệp 5K, đừng nóng vội vì một phút nông nổi, bốc đồng tuổi trẻ mà ra khỏi nhà vì một lý do không thật sự cần thiết.

Các con học sinh thân quý!

Sân trường tháng 5 nắng vàng ươm rực rỡ, hoa muống dừa, mười giờ, dạ yến thảo, hoa giấy… đua nhau khoe sắc tím, hồng, vàng, đỏ, tất cả đều tươi thắm nồng nàn; những rặng trúc nhật trên hành lang xanh mướt, thảm lá vàng lay động sân trường, cái trống nằm nghiêng thu mình trong im lặng …tất cả đều chờ đợi ngày các con trở lại. Cô mong các con có một mùa hè bình yên và khỏe mạnh, dẫu đó là mùa hè xôn xao một "khúc vĩ thanh của nỗi nhớ mang tên Nhớ trò - Nhớ trường - Nhớ lớp - Nhớ thầy cô".

Sân trường những ngày tháng 5.

Các con học sinh K48 yêu quý!

Một khoá học đặc biệt với hai năm liên tiếp phải nhiều lần nghỉ học tập trung vì dịch bệnh Covid-19. Các con đã không có những học kì trọn vẹn, không có được những chuyến đi tham quan trải nghiệm như các em khoá sau.

Và giờ đây, mùa hạ tới, kì thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, các con lại chưa thể đến trường. Nhưng cô biết, chính lúc này, vượt qua những thử thách các con đã thêm trưởng thành, đã hiểu hơn sự quí giá của tình yêu thương, đoàn kết, đã có thêm sự mạnh mẽ, bản lĩnh đối diện với những khó khăn thử thách.

Cô biết và tin các con sẽ vượt qua được khó khăn này. Chỉ cần các con chuyên cần, nỗ lực, việc tự học và ôn tập trực tuyến cũng sẽ phát huy nhiều ưu điểm và có hiệu quả. Các thầy cô sẽ giúp các con trang bị kiến thức tốt nhất cho kì thi sắp tới...".