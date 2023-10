Tầm view đẳng cấp của những căn hộ bên sông Hàn, Đà Nẵng

Tầm view đắt giá – lợi thế hàng đầu của căn hộ cao cấp

Theo xu hướng hiện nay, căn hộ cao cấp là sự lựa chọn số 1 của giới thành đạt bởi khả năng mang đến không gian sống riêng tư được cá nhân hóa, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống, thỏa mãn xúc cảm với tầm view mãn nhãn. Khi rất nhiều dự án ngày càng hoàn thiện các yếu tố mang tính tiêu chuẩn về tiện ích, sự an toàn nói chung, thì yếu tố vị trí, tầm view chính là "chìa khóa" quyết định đẳng cấp khác biệt.

"Nếu như tại Hà Nội, ai cũng ước sở hữu một căn hộ view hồ Tây, thì tại Đà Nẵng, sở hữu căn hộ view sông Hàn chính là khao khát. Dòng sông Hàn lâu nay đã trở thành một báu vật của Đà Thành mà ai cũng muốn được ngắm nhìn hằng ngày", chị Minh Huệ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ.

Nhu cầu sống bên sông Hàn trong những căn hộ cao cấp với tầm nhìn mãn nhãn luôn thường trực, tuy nhiên thị trường BĐS Đà Nẵng không có nhiều lựa chọn bởi 2 lý do: quỹ đất ven sông ngày càng cạn kiệt và việc tập trung phát triển mạnh BĐS nghỉ dưỡng suốt thời gian dài của thị trường Đà Nẵng.

Sống bên sông Hàn luôn là trải nghiệm được "săn đón" tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa.

Trong bối cảnh đó, phân khu cao tầng The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang ngay chân cầu Trần Thị Lý đang tạo nên xu hướng mới, dẫn dắt phong cách sống như nghỉ dưỡng ven sông Hàn giữa Đà thành. Nắm giữ vị trí trung tâm huyết mạch của Đà Nẵng, kề bên giao lộ Trần Hưng Đạo – Chương Dương – Nguyễn Văn Thoại, Sun Cosmo Residence Da Nang là cửa ngõ dẫn đến những tuyến phố sôi động, tấp nập du khách và người nước ngoài. Đặc biệt, tòa tháp Panoma 2 nằm ngay sát bờ sông Hàn và cầu Trần Thị Lý, chỉ cách biển Mỹ Khê khoảng 1 km và nhanh chóng kết nối tới mọi điểm đến trong thành phố.

Do đó, Panoma 2 sở hữu trọn vẹn tầm nhìn panorama 3 trong 1: view sông Hàn, view toàn thành phố và view bãi biển đẹp nhất hành tinh. Thiết kế tòa tháp có tới 3 mặt hướng ra sông Hàn và 1 mặt hướng biển Mỹ Khê, nên dù cư dân đứng ở ban công, ô cửa căn hộ nào cũng có thể tận hưởng trọn vẹn tầm nhìn hoàn hảo, thu trọn mỹ cảnh sông – phố - biển, đặc biệt là thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao trong mỗi mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Sun Cosmo Residence Da Nang kề cận sông Hàn và cầu Trần Thị Lý. Ảnh phối cảnh minh họa.

Nhìn sang Hàn Quốc, theo một thống kê gần đây, khu vực đắt đỏ nhất ở Seoul tính đến tháng 5 năm 2023 là Gangnam (phía Nam sông Hàn) với giá bán căn hộ trung bình khoảng 2,1 tỷ won (khoảng 38 tỷ đồng). Đây là khu vực giàu có bậc nhất, quy tụ giới trí thức, nghệ sĩ, thương gia… với mật độ cao ốc dày đặc, từ đó dễ dàng quan sát toàn cảnh sông Hàn cùng như ngắm lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul diễn ra thường kỳ tháng 10 hằng năm. Những tòa nhà với đầy đủ tiện ích giải trí tại khu vực này không chỉ là nơi lưu trú yêu thích của giới nhà giàu, mà còn là điểm đến thu hút rất đông du khách.

Niềm kiêu hãnh, tự hào của gia chủ

Việc sở hữu căn hộ trên cao với tầm nhìn đắt giá không chỉ mang đến sự kiêu hãnh mà còn thể hiện phong cách sống thượng lưu của gia chủ. Tại đây, chủ nhân căn hộ thừa hưởng đặc quyền sống trên cao và sở hữu khoảng trời của riêng mình. Do đó, những người thành đạt có khả năng tài chính tốt, sẵn sàng chi tiêu mạnh cho việc sở hữu BĐS giá trị, đặc biệt là những căn hộ khẳng định đẳng cấp, vị thế xã hội.

Chủ nhân căn hộ Panoma 2 sẽ tự hào mời bạn bè, người thân đến thăm cơ ngơi tiện nghi, cùng thưởng ngoạn tầm nhìn triệu đô hiếm có giữa Đà thành. Đồng thời, với phong cách kiến trúc độc đáo kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, lấy cảm hứng từ nan chiếu Cẩm Nê, tòa tháp căn hộ gây ấn tượng với hệ khung cứng được sắp đặt kỹ lưỡng tạo hiệu ứng như đang đan vào nhau, mô phỏng kỹ thuật đan chiếu tài tình. Trên nền khung trắng cứng cáp đan ngang dọc, sắc màu nổi bật theo từng khối nhà như đỏ đun, vàng hay xanh ngọc cũng gợi nhắc về những màu sắc hoa văn trên tấm chiếu hoa nổi danh.

Panoma 2 với kiến trúc vừa hiện đại vừa truyền thống. Ảnh phối cảnh minh họa.

Nhằm đem tới không gian sống hiện đại, đa trải nghiệm giữa thành phố hội nhập, nhà phát triển BĐS Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã phát triển hệ tiện ích nội khu cao cấp tại Sun Cosmo Residence Da Nang. Đắm mình dưới làn nước trong mát tại bể bơi vô cực ngay tại Panoma 2, cư dân sẽ thư thái ngắm nhìn toàn cảnh sông Hàn từ trên cao. Bên cạnh đó, mọi thành viên trong gia đình sẽ được thỏa sức tận hưởng chuỗi dịch vụ thương mại đa dạng ngay khối đế tòa nhà, khu thấp tầng The Cosmo, cũng như phòng tập gym, kid club,… giúp cuộc sống tại tổ hợp này luôn căng tràn sức sống, đa trải nghiệm, giàu cảm xúc.

Đặc biệt, dịch vụ quản lý tòa nhà cao cấp bao gồm hệ thống an ninh nhiều lớp với đội ngũ bảo vệ, an ninh túc trực liên tục tại các trạm - chốt an ninh và không ngừng tuần tra, camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cư dân. Phong cách phục vụ "từ tâm" hỗ trợ tối đa 24/7 sẽ giúp cư dân được tận hưởng dịch vụ như trong những khách sạn cao cấp…

Chuỗi tiện ích nội khu tại Sun Cosmo Residence Da Nang sẽ đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp. Ảnh phối cảnh minh họa.

Với đa giá trị hội tụ trong cùng một dự án, tòa tháp căn hộ Panoma 2 nói riêng và tổ hợp Sun Cosmo Residence Da Nang nói chung hứa hẹn sẽ là nơi quy tụ của cộng đồng cư dân tinh hoa ưa thích phong cách sống hiện đại, năng động, đa trải nghiệm. Giới chuyên môn nhận định, không dễ để kiếm tìm những căn hộ sở hữu tầm view triệu đô và giá trị sống lý tưởng như Sun Cosmo Residence Da Nang. Tầm nhìn không chỉ là mấu chốt quyết định lựa chọn không gian sống trên cao, mà còn là yếu tố giúp BĐS không ngừng gia tăng giá trị trong tương lai.