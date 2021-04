Tân Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang và quan điểm về chủ quyền quốc gia

Sáng nay (8/4), tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Thượng tướng Phan Văn Giang được phê chuẩn bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, sinh ngày 14/10/1960. Quê quán tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông nhập ngũ vào tháng 8/1978. Khi nhập ngũ, ông là chiến sĩ thuộc Sư đoàn 346 và chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng trong cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc cách đây hơn 40 năm. Năm 1979, ông chiến đấu ở điểm cao 893 bản Pát, thuộc xã Cao Chương, H.Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Thượng tướng Phan Văn Giang.

Thượng tướng Phan Văn Giang là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP), ngày 5/3 vừa qua, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV.

Trước đó, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, lý lịch Thượng tướng Phan Văn Giang cũng như qua quá trình công tác, làm việc tại cơ quan, các ý kiến phát biểu của cử tri đều khẳng định: Thượng tướng Phan Văn Giang luôn có lập trường tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Thượng tướng Phan Văn Giang trong một lần gặp gỡ các chiến sĩ Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu) hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ông là người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; có lối sống giản dị, trong sạch, phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thẳng thắn, trung thực, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; giữ nghiêm nguyên tắc kỷ cương; linh hoạt, sáng tạo trong chỉ huy, điều hành; tận tâm, tận lực trong công tác, thực hiện nhiệm vụ; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, quần chúng trong toàn quân học tập và noi theo.

Đặc biệt, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP, Thượng tướng Phan Văn Giang luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tích cực, chủ động cùng QUTƯ, lãnh đạo BQP, BTTM chỉ đạo xây dựng quân đội "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", một số đơn vị tiến thẳng lên hiện đại.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội và lực lượng dân quân tự vệ cả nước; chỉ đạo toàn quân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã chủ nghĩa, bảo vệ Nhà nước và nhân dân.

Với phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, trình độ, năng lực vượt trội, Thượng tướng Phan Văn Giang luôn nắm bắt, bao quát toàn diện, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lực quốc phòng, xây dựng quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng tham mưu), ngày 20/1/2021.

"Vấn đề Biển Đông phải có sách lược mềm dẻo, đúng đắn"

Thượng Tướng Phan Văn Giang từng cho biết, quốc phòng là công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy; sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược nếu xảy ra.



Quan điểm về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là "kim chỉ nam" cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Nói về xây dựng quân đội, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, Đại hội XIII của Đảng xác định phải xây dựng quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. "Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại".

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng có quan điểm tự lực tự cường trong xây dựng quân đội, đồng thời cần phải có nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng.

Phát biểu gần đây tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Văn kiện Đại hội XIII, thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá, môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á, có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Bên cạnh đó, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột.

Riêng về tình hình Biển Đông, Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng, đang có những diễn biến căng thẳng phức tạp, đặt ra thách thức lớn trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hiện đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan đến Biển Đông như vùng tranh chấp, vùng chồng lấn, vùng chưa phân định rõ ràng, vùng nước lịch sử, vùng cùng đánh cá, thềm lục địa... chưa giải quyết được.

"Thực tế này đòi hỏi phải giải quyết bài bản, căn cơ, lâu dài, có chiến lược và sách lược mềm dẻo, đúng đắn, tôn trọng luật pháp quốc tế, trên Biển Đông ta thực hiện Công ước Luật biển 1982 và quy tắc DOC của các nước ASEAN với một số nước khác và tiến tới COC", Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.



Tóm tắt quá trình công tác của Thượng tướng Phan Văn Giang:

Từ năm 2010: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1 Từ năm 2011: Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Từ năm 2014: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1 Từ tháng 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII Từ tháng 4/2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Từ tháng 5/2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Từ tháng 9/2017: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ngày 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Ngày 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 8/4/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Thượng tướng Phan Văn Giang được Quốc hội bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.