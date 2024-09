Tân Chủ tịch ACV thay ông Lại Xuân Thanh là ai?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lại Xuân Thanh đã nghỉ hưu theo chế độ.

Theo đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã công bố Quyết định số 2099-QĐ/ĐUK ngày 04/9/2024 về chuẩn y cho đồng chí Vũ Thế Phiệt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc ACV giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Vũ Thế Phiệt - tân Chủ tịch HĐQT ACV. Ảnh: ACV

Cùng với đó, được sự chấp thuận của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố Nghị quyết số 382/NQ-HĐQT về việc thống nhất bầu ông Vũ Thế Phiệt đang là Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc ACV giữ chức danh Chủ tịch HĐQT ACV.

Được biết, ông Vũ Thế Phiệt sinh năm 1973, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, công tác trong ngành Hàng không Việt Nam từ năm 1995 đến nay.

Trước khi được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ACV, ông Vũ Thế Phiệt đã từng giữ các vị trí công tác như Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (2012 - 2017), Phó Tổng giám đốc ACV (2017 - 2018) và là Tổng giám đốc ACV từ tháng 8/2018 đến nay.

Hiện nay, ACV đang là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 95,4% vốn nhà nước nắm giữ. ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác hệ thống 22 cảng hàng không (CHK), sân bay trên cả nước trong đó có 10 cảng hàng không quốc tế.

Nhiều năm qua, ACV làm việc hết mình thực hiện tốt vai trò là doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực quản lý khai thác và đầu tư, phát triển hạ tầng cảng hàng không, sân bay - bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng đủ các yêu cầu của khách hàng; qua đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đất nước.

Năm 2023, tổng hành khách thông qua các cảng hàng không trực thuộc ACV đạt 113,5 triệu khách, tăng 15% so với năm 2022, trong đó khách quốc tế: 32,6 triệu khách, tăng 173% so với năm 2022. Tổng hàng hóa bưu kiện thông qua đạt 1.207 nghìn tấn. Tổng hạ cất cánh đạt 710 nghìn lượt chuyến.

Hiện ACV đang là chủ đầu tư các dự án trọng điểm Quốc gia như Dự án xây dựng Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất; Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành... với tiến độ và chất lượng đảm bảo theo chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) đã có thông báo về việc ông Lại Xuân Thanh chính thức rời ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV từ ngày 01/09/2024.

Ông Lại Xuân Thanh, sinh năm 1963, học vị Thạc sĩ Quản lý Nhà nước. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho đến ngày 1/9/2024, ông nghỉ hưu theo chế độ. Trước khi "ngồi ghế nóng" - Chủ tịch ACV cho đến khi nghỉ hưu, ông Thanh từng giữ cương vị Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam.