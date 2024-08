Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo gì tại buổi chủ trì, điều hành phiên họp đầu tiên?

Sáng 9/8, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 7/2024, đưa ra phương hướng thực hiện cho tháng tiếp theo.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: C.H

Trong thông tin về tình hình kinh tế tại phiên họp, do ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở KHĐT báo cáo, đáng chú ý chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7, ước tăng 0,48%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,36% so với tháng 6/2024; tăng 3,85% so cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 267 triệu USD, tăng 20,9% so với tháng 6/2024 và tăng 11,2% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, điều hành phiên họp đầu tiên.

Một vấn đề đáng chú ý khác, đó là giải ngân đầu tư công của Quảng Ngãi trong tháng 7, ước khoảng 1.183 tỷ đồng, đạt 17,1% kế hoạch được giao.

Cũng tại cuộc họp này, Quyền Giám đốc Sở TNMT Nguyễn Đức Trung đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong áp dụng giá đất, để thực hiện đền bù GPMB, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số dự án.

Hoạt động sản xuất tại một nhà máy ở Quảng Ngãi. Ảnh: C.H

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, ghi nhận những kết quả đã đạt được; sự nỗ lực của các cấp, sở ngành trong thực thi nhiệm vụ; đồng thời có chỉ đạo, yêu cầu cần khắc phục những tồn tại trong thời gian tới.

Một dự án đầu tư công giải ngân đúng tiến độ kế hoạch. Ảnh: C.H

Trong đó đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong 5 tháng cuối năm 2024, cần phải tăng tốc hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án được tỉnh chọn làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: C.H

Sở KH&ĐT khẩn trương tổ chức rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương phù hợp khả năng nguồn lực và đảm bảo quy định….

Được biết đây là lần đầu tiên tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, đã chủ trì và điều hành phiên họp của chính quyền tỉnh, sau khi chính thức đảm nhận chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cách đây gần 1 tuần.