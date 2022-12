Qua 3 năm triển khai thực hiện, Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL đã từng bước tạo nên hiệu ứng lan tỏa và mang đến nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị sáng 16/12. Ảnh: Hồng Cẩm

Năm 2022, khách du lịch nội địa vẫn chiếm ưu thế từ các tỉnh, thành với các chương trình du lịch đến ĐBSCL để trải nghiệm văn hóa, sinh thái, sông nước miệt vườn và thưởng thức ẩm thực Nam Bộ, được khai thác bởi các doanh nghiệp du lịch – lữ hành tại TP.HCM.

Qua thống kê, năm 2022 tổng số khách đến ĐBSCL trên 44 triệu lượt (tăng 201,2% so với cùng kỳ năm 2021), trong đó khách lưu trú gần 12 triệu lượt khách (tăng 138,9% với cùng kỳ năm 2021); doanh thu đến cuối năm 2022 ước đạt 33.977 tỷ đồng (tăng 216,9% so với cùng kỳ 2021).

Du lịch góp phần tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hàng chục ngàn người dân ĐBSCL; thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, phát biểu tại hội nghị sáng 16/12. Ảnh: Hồng Cẩm

Riêng ở An Giang, năm 2022, toàn tỉnh đón tổng số hơn 7,3 triệu lượt khách tham quan, du lịch (tăng 122% so với cùng kỳ và đạt 159% so với kế hoạch năm 2022). Trong đó, có 8 nghìn lượt khách quốc tế (tăng 250% so với cùng kỳ và cao hơn gấp đôi so với kế hoạch cả năm). Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng (tăng 114% so với cùng kỳ và đạt 153% so với kế hoạch cả năm).

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đánh giá: Với chính sách kích cầu du lịch rất hấp dẫn của các tỉnh, thành trong liên kết, sẽ là thời điểm vàng và điều kiện thuận lợi cho thị trường du khách quốc tế và khách nội địa.

Hiện thị trường khách nội địa vẫn là thị trường trọng điểm và chiếm 2/3 số du khách đến TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Với lợi thế thỏa thuận liên kết du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL, các tỉnh, thành cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng khách hai chiều.

Tỉnh An Giang tổ chức Lễ hội khinh khí cầu tại huyện Tri Tôn vào dịp lễ 2/9 đã thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan. Ảnh: Hồng Cẩm

Để thúc đẩy du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL phát triển, thời gian tới, theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, các tỉnh, thành tiếp tục tổ chức đánh giá điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch trong các chương trình du lịch kết và hỗ trợ các nội dung để hoàn thiện điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch để kết nối với các doanh nghiệp lữ hành.



Du khách tham quan tại Lễ hội mắm An Giang tổ chức giữa năm 2022. Ảnh: Hồng Cẩm

Tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá và giới thiệu du lịch chung tại các thị trường trong nước trọng điểm khu vực các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc; tổ chức các hoạt động kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL; tăng cường công tác quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 TP.HCM, các thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của các địa phương…