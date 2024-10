Tân Hiệp tập trung nguồn lực về đích huyện nông thôn mới nâng cao

Những kết quả nổi bật



Năm 2015 huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, là huyện đầu tiên của tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn NTM. Từ nền tảng có được huyện Tân Hiệp đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Tân Hiệp tập trung nguồn lực về đích huyện NTM nâng cao trong năm 2025 (Trong ảnh: Cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp - an toàn của xã Tân Hiệp B - xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2024). Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Trần Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, cho biết: Thuận lợi của huyện Tân Hiệp trong xây dựng huyện NTM nâng cao là trên nền tảng huyện đầu tiêu của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM, nên xây dựng huyện NTM nâng cao trên nền tảng đã có các điều kiện phù hợp. Bên cạnh đó, huyện đã có sự chuẩn bị từ sớm nên đối với các tiêu chí để phấn đấu nâng cao cơ bản đáp ứng yêu cầu bộ tiêu chí, như điều kiện kinh tế của người dân, kết cấu hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội… cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Từ đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ huyện đã đưa vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện, phấn đấu đến năm 2025 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Khi có Chủ trương, Nghị quyết, huyện đã ban hành các kế hoạch, chọn xã đủ điều kiện tập trung chỉ đạo xây dựng xã NTM nâng cao tiến đến huyện NTM nâng cao.

Trong quá trình thực hiện, huyện có ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, cũng như địa phương tổ chức thực hiện để theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo từng tiêu chí cụ thể và giao lộ trình thực hiện theo kế hoạch; có báo cáo kịp thời để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện xã NTM nâng cao cũng như huyện NTM nâng cao.

Theo kế hoạch, năm 2024 huyện tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo rà soát đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới ban hành. Đến nay, qua sự hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, huyện đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí 2 xã NTM nâng cao là Tân Hiệp A, Thạnh Đông A, chuẩn bị hoàn chỉnh các hồ sơ để minh chứng công nhận trong năm 2024. Còn xã Tân Hiệp B đang xây dựng mô hình tiêu biểu để đề xuất công nhận xã NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp cũng cho biết, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, huyện đã được một số kết quả nổi bật. Đó là đã thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; phát triển ngành nghề, du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nâng cao chất lượng đào tạo nghề; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

98% tuyến đường bộ trên địa bàn huyện Tân Hiệp đã được nhựa hóa, cứng hóa, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản... Ảnh: Hồng Cẩm

Huyện đã triển khai thực hiện kế hoạch phân vùng sản xuất nông nghiệp; kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030".

Hiện giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm ước đạt 4.985 tỷ đồng, đạt 56,26% kế hoạch năm, tăng 7,25% so tháng cùng kỳ, sản lượng lương thực 522.660 tấn; diện tích nuôi thả thủy sản đạt 68,3 ha, đạt 154,18% so với cùng kỳ…

Tính đến nay, huyện Tân Hiệp có 20 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, trong đó có 7 sản phẩm được đăng bán trên sàn thương mại điện tử tỉnh (kigi.com.vn) và 1 sản phẩm được bày bán trong siêu thị; toàn huyện có 59 HTX; 100% diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới tiêu chủ động.

Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện đã được nhựa hóa, cứng hóa 760,94km (trên 98%), góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ nông sản; 99% hộ dân có điện sử dụng; 100% ấp có nhà văn hóa, 10/10 xã có trung tâm văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 3,71%...

Kết quả, đến nay huyện đạt 6/9 tiêu chí về huyện NTM nâng cao, gồm: Tiêu chí số 1 về quy hoạch; tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng, chống thiên tai; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 7 về môi trường; tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công… Hiện các tiêu chí còn lại đang được huyện tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành trong năm 2025.

Tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn

Bên cạnh những thuận lợi nói trên, theo ông Trần Trường Giang, hiện huyện Tân Hiệp vẫn còn một số khó khăn nhất định để về đích NTM nâng cao đúng kế hoạch trong năm 2025. Đó là nguồn lực dự kiến tập trung đầu tư cho các tiêu chí nâng cao được bố trí theo định mức phân bổ chung, nên khi tập trung nâng cao thì các bộ tiêu chí mới được ban hành theo QĐ của Thủ tướng Chính phủ có thay đổi cao hơn trước đây; tiêu chí nước sạch, huyện đang kêu gọi nhà đầu tư để phát triển trên địa bàn, tuy nhiên các nhà đầu tư vẫn đang khó khăn về nguồn vốn nên triển khai còn chậm…

Hệ thống đèn chiếu sáng tại xã Tân Hiệp B, 100% do người dân tự đóng góp, lắp đặt. Ảnh: Hồng Cẩm

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đã đề ra, ông Trần Trường Giang cho biết, giải pháp của huyện là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy tinh thần tự giác, tính chủ động tham gia của người dân, sự quan tâm của xã hội.

Huyện khẩn trương rà soát, lập mới và triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đối với 5 xã Tân Thành, Tân Hội, Tân Hòa, Thạnh Đông B và Tân Hiệp B.

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, xây dựng và phát triển hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tự phát; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hình thức tổ chức sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống kết nối, xúc tiến tiêu thụ nông sản.

Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định. Tăng cường chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân; nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, tăng cường sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác để tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn...

100% xã trên địa bàn huyện Tân Hiệp có điểm thu gom, phân loại rác tập trung. (Trong ảnh là 1 điểm thu gom, phân loại rác trên địa bàn xã Tân Hiệp B) Ảnh: Hồng Cẩm

Bên cạnh những giải pháp trên, để đảm bảo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, cũng như huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2025, huyện đề xuất UBND tỉnh, các ngành tỉnh hỗ trợ nguồn vốn để tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu cho giai đoạn 2021-2025, nhất là tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa,…).

Đề nghị cơ quan cấp tỉnh đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các nhà máy cung cấp nước sạch tập trung để phục vụ nhu cầu nước sạch cho người dân nông thôn, đạt chỉ tiêu nước trong xây dựng NTM, NTM nâng cao…