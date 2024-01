Tân Sơn Nhất dự báo đón lượng khách "khủng" dịp Tết, các hãng phải hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến

Lên phương án chủ động phục vụ người dân tại sân bay Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo dự báo, nhu cầu vận chuyển tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn Tết Nguyên đán 2024 tăng cao (từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng, tức từ ngày 25/1 đến 24/2).

Dự kiến, sân bay này đón khoảng 4,5 triệu hành khách, trung bình đạt 143.550 khách/ngày và tăng khoảng 14,25% so với năm trước; tổng số chuyến bay trung bình đạt 866 chuyến ngày, tăng khoảng gần 4% so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân với mục tiêu không để hành khách đi tàu bay về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển, Phó Cục trưởng Phạm Văn Hảo yêu cầu các hãng hàng không chủ động rà soát kế hoạch, tăng cường biện pháp kiểm soát, tuân thủ slot đã được xác nhận nhằm giảm đến mức thấp nhất việc thay đổi kế hoạch bay và tình trạng chậm, hủy chuyến bay.

Lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng đột biến trong dịp Tết. Ảnh: Gia Linh

Trường hợp có thay đổi về giờ bay, các hãng hàng không kịp thời cập nhật kế hoạch cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để phối hợp phục vụ chuyến bay và thông báo sớm cho khách khi chuyến bay thay đổi về thời gian để tránh gây bức xúc cho khách.

Các hãng thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chậm, hủy chuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh của hành khách, người dân về hoạt động vận chuyển của hãng một cách nhanh chóng, kịp thời.

Về phía Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị phải rà soát, chuẩn bị tốt nguồn lực, công tác chuẩn bị để đưa vào khai thác chính thức ACDM từ ngày 1/2/2024. Quá trình thực hiện, báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Cục Hàng không để được xem xét, giải quyết kịp thời.

Cảng chủ động rà soát và đề xuất Cảng vụ hàng không, Công an cửa khẩu để nghiên cứu phương án phân làn, bố trí tối ưu lối đi cho hành khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh.

Đặc biệt, bố trí lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phối hợp các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận giá taxi, ép giá, chèo kéo hành khách và hoạt động xe dù. Xử lý nghiêm các xe và hãng xe vi phạm gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, quyền lợi của hành khách.

Các hãng bay phải hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến. Ảnh: Gia Linh

Tăng cường và chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn hành khách về thủ tục khi đi máy bay (làm thủ tục hàng không; soi chiếu an ninh hàng không) để phổ biến cũng như nâng cao nhận thức của hành khách khi tham gia vận chuyển hàng không. Tuyên truyền, khuyến khích hành khách sử dụng các dịch vụ kiosk check-in, web, mobile check-in để giảm áp lực cho nhà ga.

Trong khi đó, Cảng vụ hàng không miền Nam có nhiệm vụ chủ trì cùng Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc với Đồn Công an cửa khẩu để nghiên cứu, đề xuất phương án phân làn, bố trí tối ưu lối đi cho hành khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh.

Cảng vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan để chủ động theo dõi, đánh giá, kịp thời đề xuất Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, Thanh tra Giao thông, Công an quận Tân Bình, Đồn công an... tăng cường nhân sự tuần tra tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đề xuất Sở GTVT xem xét tăng thời gian hoạt động, tăng chuyến xe buýt đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất so với kế hoạch đã có để đảm bảo việc đi lại của người dân trong cao điểm Tết.