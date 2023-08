Tân Sơn Nhất lên phương án phục vụ cao điểm 2/9

Ngày 28/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết thống kê, cao điểm hè (từ 1/6 đến 15/8), sân bay đã khai thác 56.195 chuyến bay. Tổng lượng khách 9.567.077 lượt, tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2022, riêng khách quốc tế đi và đến tăng đến 103,17% so với cùng kỳ.



Dịp lễ 2/9 năm nay (31/8 – 4/9), sân bay dự kiến khai thác 720 chuyến bay/ngày, sản lượng hành khách 125.000 người/ngày. Trong đó, 2 ngày cao điểm là ngày 31/8 (cao điểm đi) và 4/9 (cao điểm đến), sân bay khai thác khoảng 740 chuyến bay/ngày, hành khách dự kiến khoảng 130.000 người/ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 720 chuyến bay/ngày trong lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết để phục vụ hiệu quả dịp cao điểm này, từ ngày 26/8/2023, Cảng cho mở lại khu vực gate 8, 9 nhà ga quốc tế, để phục vụ khai thác lưỡng tính các chuyến bay nội địa và quốc tế, nhằm điều phối linh hoạt, tối ưu.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, điều hành, trực AOCC đầy đủ, đúng thành phần, để phối hợp ứng phó kịp thời các tình huống khân nguy, khẩn cấp có thể xảy ra tại nhà ga, khu hoạt động bay.

Cảng phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng bay, đơn vị phục vụ mặt đất trong các công tác cập nhật lịch bay, chủ động bố trí nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất. Chủ động sắp xếp linh hoạt, tối ưu cho các tàu bay thân rộng, hành khách đông, hệ số ghế cao, trục đường bay chính vào khai thác tại các vị trí đỗ có cầu ống dẫn khách, nhằm tạo điều kiện phục vụ hành khách nhanh chóng, kịp thời.

Hành khách đi lại qua đường hàng không sẽ gia tăng trong lễ. Ảnh: Gia Linh

Các hãng bay phải có mặt tại quầy/gate để hướng dẫn, cập nhật thông tin cho hành khách kịp thời, xử lý các tình huống chuyến bay chậm chuyến, hủy chuyến.

Về bảo đảm an ninh an toàn trong cao điểm 2/9, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (05h00 đến 09h00) từ ngày 31/8 đến 4/9.