Tân Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Đem luồng sinh khí mới bằng kế hoạch tái cấu trúc toàn diện

Hành trình vươn mình ra biển lớn

Là người chứng kiến tất cả những thăng trầm, khó khăncủa ngành xây dựng nói chung và Hòa Bình nói riêng, ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã kiên cường chèo lái con thuyền Hòa Bình vượt qua giông bão thị trường và còn gây dựng nên những mốc son lịch sử chói lọi, đáng tự hào trong ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam.

Với những bước đi đầu tiên chủ yếu là thiết kế và thi công công trình nhà ở tư nhân, Hòa Bình luôn xây dựngcho mình một chiến lược kinh doanh bền vững, xác định rõ mục tiêu, sứ mệnh. Hòa Bình đã dần trưởng thành, phát triển và bắt đầu mở rộng thị trường, nhận thi công nhiều công trình thương mại như nhà hàng, khách sạn, văn phòng,… thu hút thị trường trong và ngoài nước.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vượt qua giông bão thị trường.

Hòa Bình dần khẳng định được vị thế của mình trong ngành xây dựng và nền kinh tế Quốc gia. Chú trọng đầu tư, nâng cao chất lượng, đào tạo đội ngũ nhân viên, không ngừng học hỏi, sáng tạo, đem lại nhiều công trình có tầm vóc quốc tế cho Tập đoàn Hòa Bình, góp phần đưa ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam vươn lên một tầm cao mới.

Hòa Bình cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong việc góp phần mang tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và các công cụ quản lý doanh nghiệp, quản lý dự án hiện đại, tiên tiến nhất vào các công trình xây dựng ở Việt Nam, tạo được sự tín nhiệm trong lòng khách hàng và đối tác bao gồm: Chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 về quản lý Chất lượng do tổ chức quốc tế QMS cấp vào năm 2001; xây dựng Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp ERP (Enterprise Resource Planning) vào năm 2009; đưa vào ứng dụng giải pháp Mô hình hoá Thông tin Xây dựng BIM (Building Information Modeling) năm 2011.

Trong chiến lược phát triển, Hòa Bình luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản lý, ứng dụng công nghệ hiện đại, hoạch định chiến lược dài hạn, không ngừng triển khai những kế hoạch cụ thể và toàn diện để hướng tới mục tiêu vươn tầm quốc tế và phát triển bền vững.

Lựa chọn đúng người lãnh đạo có tâm và có tầm

Mấy năm trở lại đây do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan của thị trường ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Khó khăn là tình trạng chung của tất cả các ngành nghề, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Tập đoàn Hòa Bình cũng không nằm ngoài bối cảnh chung đó.

Có thể nói nhân sự là yếu tố quyết định thành bại của doanh nghiệp, đặc biệt là vai trò của những "thủ lĩnh". Vai trò của người thủ lĩnh được nhìn nhận thông qua việc dẫn dắt hành động cho tổ chức, doanh nghiệp. Người thủ lĩnh cần có quyết định kịp thời, tâm huyết, khả năng thuyết phục, dành thời gian, huy động được nguồn lực bên trong và bên ngoài. Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã luôn chú trọng trong việc lựa chọn những người đủ đức và đủ tài, đủ tâm huyết để cùng nhau chia sẻ trách nhiệm thực thi sứ mệnh trên mọi chặng đường.

Ngày 01/06/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Nam giữ chức vụ Tổng Giám đốc sau thời gian vị trí này bị bỏ trống.

Ông Lê Văn Nam là người được lựa chọn cho vị trí quan trọng này. Ông Nam là con người của hành động, không ngại gian khổ, luôn trong tâm thế sẵn sàng đối diện với những thách thức. Ông quyết định trở về tiếp tục gắn bó với Hòa Bình bởi sau một thời gian trải nghiệm nhiều nơi, ông nhận thấy chỉ có ở Hòa Bình mới là môi trường phù hợp với mình, đó là một doanh nghiệp rất tử tế, giàu tính nhân văn và đáng để ông cống hiến trí tuệ, tâm huyết và thậm chí là cả những tài sản cá nhân của mình để tăng thêm năng lực tài chính cho Hòa Bình, khắc phục mặt hạn chế của Hòa Bình trong ngắn hạn.

Tân Tổng Giám đốc của Hòa Bình Lê Văn Nam.

Ông Lê Văn Nam sinh năm 1976, thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Từ năm 2001 đến năm 2004, ông Nam bắt đầu công tác tại Hòa Bình với vị trí giám sát và chỉ huy phó. Từ năm 2004 đến năm 2010, ông giữ chức chỉ huy trưởng và giám đốc những dự án tiêu biểu của Hòa Bình, như: Chung cư Phú Mỹ, Vincom Tower B, Sunrise City, Era Town, M&C Tower.

Từ năm 2011 đến tháng 9/2014, ông Lê Văn Nam tham gia quản lý dự án của Hòa Bình tại Malaysia bao gồm Le Yuan Residence, Desa Green. Tháng 10/2014, ông trở về Việt Nam và đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc của Hòa Bình tại khu vực miền Bắc.

Tháng 07/2019 cho tới trước ngày được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc của Hòa Bình là quãng thời gian ông Nam trải nghiệm ở các vị trí và nơi làm việc khác. Đó cũng là thời gian để ông học hỏi, tích lũy kinh nghiệm ở bên ngoài để trưởng thành hơn.

Ngay khi trở lại Hòa Bình và đảm nhiệm vị trí đứng đầu Ban Điều hành trongđiều kiện muôn vàn khó khăn, ông Nam đã đưa ra kế hoạch tái cấu trúc toàn diện với quyết tâm đưa Hòa Bình vượt qua khó khăn thách thức. Với ông, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, khi sóng gió qua đi Hòa Bình sẽ tiếp tục vững vàng phát triển.

Tái cấu trúc toàn diện là yêu cầu cấp thiết

Tân Tổng Giám đốc của Hòa Bình cho rằng tái cấu trúc toàn diện Hòa Bình lúc này là là một việc hết sức cấp bách và cần thiết. Hành trình "lột xác" sẽ bắt đầu tập trung vào các nhóm giải pháp quan trọng để giúp Hòa Bình vượt qua cơn bão dữ và trở lại vị thế số 1 của ngành xây dựng Việt Nam trong thời gian tới.

Tái cấu trúc tài chính là ưu tiên hàng đầu của Hòa Bình trong lúc này. Đó là việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ để tăng vốn điều lệ cũng như giảm áp lực trả nợ. Mặt khác đưa các nhà thầu phụ, nhà cung cấp trở thành cổ đông chiến lược của Hòa Bình. Bên cạnh đó là công tác tập trung thu hồi công nợ; tái cấu trúc các khoản vay với ngân hàng để giãn nợ và tái cấp các gói tín dụng mới và định giá lại tài sản của công ty.

Việc tiến hành định giá tài sản mà chủ yếu là máy móc,thiết bị để ghi nhận lại giá trị hiện tại và khẳng định giá trị còn cao hơn rất nhiều so với giá trị ghi nhận trong sổ sách kế toán. Hiện nay các máy móc thiết bị này vẫn được khai thác thêm rất nhiều năm nữa. Theo báo cáo tài chính ngày 31/03/2023 tổng đầu tư máy móc thiết bị của Hòa Bình là 2.189 tỷ đồng, trên sổ sách đã khấu hao 1.344 tỷ đồng. Giá trị còn lại là 845 tỷ đồng. Hiện giá trị đã khấu hao 1.344 tỷ đồng bao gồm rất nhiều máy móc thiết bị vẫn còn giá trị sử dụng cao nhưng trong sổ sách ghi nhận giá trị bằng 0 do đã quá 8 năm sử dụng. Trong khi đó so với thời giá nếu mua mới những thiết bị đó, do trượt giá sẽ cao hơn từ 30 – 60%.

Tập đoàn xây dựng Hòa Bình tái cấu trúc toàn diện.

Ngày 17/06/2023, HĐQT Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại công ty TNHH Máy Xây dựng Matec (công ty con, quản lý khai thác toàn bộ số thiết bị máy móc của Tập đoàn) cho nhà đầu tưAshitaGroup mua lại một phần số máy móc thiết bị trên với giá 1.100 tỷ đồng. Điều này, cũng đồng nghĩa với việc Hòa Bình bổ sung thêm 1.100 tỷ đồng nguồn vốn vào các hoạt động kinh doanh. Đồng thời, nhiều bất động sản của công ty bao gồm nhà xưởng, văn phòng tại TP.HCM mua từ nhiều năm trước cũng sẽ được định gía lại theo chuẩn mực kế toán quốc tế chắc chắn sẽ làm tăng thêm vốn chủ sở hữu cho Hòa Bình.

Tái cấu trúc hệ thống quản lý, tăng cường quản trị rủi ro cũng được tiến hành đồng thời cùng lúc với tài chính. Tiến hành rà soát, đánh giá lại hệ thống quản lý, cắt bỏ những khâu trung gian không cần thiết trên tinh thần tinh gọn bộ máy quản lý và tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó Hòa Bình sẽ tập trung mạnh vào công tác quản trị rủi ro để phát triển bền vững.

Ông Nam còn cho biết Hòa Bình chỉ giữ lại các công ty có hoạt động kinh doanh hiệu quả, đồng thời tiếp tục đầu tư cho công ty đó phát triển tiến đến mục tiêu IPO để mời gọi nhiều nhà đầu tư cùng tham gia sở hữu cổ phần, tăng tài sản cho những công ty này cũng như tăng tài sản cho Tập đoàn. Còn công ty nào hoạt động không hiệu quả và không còn phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn trong tương lai thì sẽ thoái vốn và có thể giải thể.

Với chiến lược này, không chỉ quản trị tốt dòng tiền của Tập đoàn mà còn là chất xúc tác để các công ty thành viên phải chủ động trong quản lý tài chính, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp và uy tín. Ngoài ra, sẽ chuyển bộ phận tài chính của tất cả các công ty thành viên về Ban tài chính của Tập đoàn để quản lý tài chính tập trung và tăng cường quản trị rủi ro.

Song song với tái cấu trúc tài chính và hệ thống quản lý, Hòa Bình còn quyết liệt thực hiện tái cấu trúc sản phẩm và thị trườngvới tiêu chí là nâng cao chất lượng doanh thu dựa trên đánh giá năng lực tài chínhcủa các chủ đầu tư vàtính khả thi dự án. Đồng thời với việc củng cố thị trường trong nước, ông Nam còn khẳng định hoàn toàn ủng hộchiến lược phát triển thị trường nước ngoài, một thị trường chiến lược giúp cho Hòa Bình vừa tăng chất lượng doanh thu vừa tăng tỷ lệ lợi nhuận.

Trên dải đất hình chữ S, Hòa Bình đã để lại biết bao dấu ấn của mình bằng những công trình bền vững được dựng xây bởi những bàn tay, khối óc của những con ngườicó tài và đức. Họ đang kiên trì, miệt mài kiến tạo những công trình đẳng cấp và ngày càng vững mạnh trên hành trình tạo dựng thương hiệu. Có thể nói rằng, mỗi bước đi của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trên thương trường đều mang đến những giá trị cao cả.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình dưới sự lãnh đạo củatân Tổng Giám đốc và đội ngũ Ban lãnh đạo có tâm và có tầm hứa hẹn sẽ bứt phá trên chặng đường phía trước.