Tăng trưởng quý 3 thần tốc 13,67%, nhưng vẫn có hơn 400 doanh nghiệp đào thải mỗi ngày

Tăng trưởng GDP "thần tốc"

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong quý III/2022 của Việt Nam tăng 13,67% so với cùng kỳ năm trước, khiến tăng trưởng 9 tháng đạt trên 8,83%, mức tăng cao nhất với cùng kỳ so sánh trong vòng 10 năm trở lại đây.



Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng thần tốc, cao kỷ lục trong quý III/2022

Sáng nay 29/9, Tổng cục Thống kê công bố số liệu về tình hình kinh tế quý III và 9 tháng năm 2022. Riêng quý III, GDP tăng 13,67% so với cùng kỳ, luỹ kế 9 tháng 2022, GDP tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011-2022.

Tăng trưởng có sự đóng góp rất lớn của dịch vụ và xây dựng, cụ thể khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,99%, đóng góp 4,04%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,44%, đóng góp 41,79%; khu vực dịch vụ tăng 10,57%, đóng góp 54,17%.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh quý III do đà phục hồi hậu đại dịch Covid-19. Các ngành sản xuất, xuất khẩu có giá trị cao như công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; xuất khẩu hàng hóa… đều có tăng trưởng cao.

Theo cơ quan này, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành chăn nuôi phát triển ổn định, khai thác gỗ được đẩy mạnh; sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Trong đó, ngành nông nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 5,2% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,03 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 4,43%, đóng góp 0,12 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp có xu hướng phục hồi nhanh với mức tăng 9 tháng năm 2022 đạt 9,63% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 3,25 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 10,69%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2011, 2017 và 2018[2], đóng góp 2,74 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 8,55%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng 9 tháng năm 2022 đạt 10,57%, cao nhất của 9 tháng các năm 2011-2022.

Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như sau: Ngành bán buôn, bán lẻ tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 1 điểm phần trăm; ngành vận tải kho bãi tăng 14,2%, đóng góp 0,83 điểm phần trăm; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng cao nhất trong khu vực dịch vụ[4] với mức tăng 41,7%, đóng góp 0,81 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,05%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm; ngành thông tin và truyền thông tăng 7,65%, đóng góp 0,5 điểm phần trăm. Riêng ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 2,67%, làm giảm 0,04 điểm phần trăm do dịch Covid-19 đã được kiểm soát.

Về tình hình doanh nghiệp, trong tháng 9, cả nước có 11.466 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,8% so với tháng trước; tăng 194,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, có 5.118 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 20,7% so với tháng trước và tăng 54,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Số DN tạm ngừng hoạt động có thời hạn đạt 2.935 doanh nghiệp; có 4.187 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 66,9%; có 1.516 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 150,2%.

9 tháng của năm 2022, cả nước có 163.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; tương ứng khoảng 600 doanh nghiệp mới hoặc quay lại hoạt động mỗi ngày.

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 112.700 doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 12.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tương ứng với mỗi ngày có khoảng 400 doanh nghiệp rời bỏ khỏi thị trường.