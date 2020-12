Tạo mẫu ban nhạc One Direction hé lộ chuyện "từ chối ân ái" để giữ việc làm

Lou Teasdale là nhà tạo mẫu tóc của ban nhạc One Direction. Cô từng gắn bó với các thành viên Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles and Louis Tomlinson từ chương trình X-Factor cho tới show diễn cuối cùng của ban nhạc đình đám xứ xở sương mù này.



Lou Teasdale gắn bó với ban nhạc One Direction từ thuở sơ khai tới khi tan rã.

Mới đây, trong một podcadst của Sex, Lies And DM Slides, tạo mẫu tóc 37 tuổi đã hé lộ những bí mật thầm kín nhất của các chàng trai hào hoa, từng là thần tượng của hàng triệu cô gái trẻ.

Lou Teasdale khẳng định việc cô có thể làm việc với ban nhạc này lâu tới như vật chính là vì đã đặt ra giới hạn, đó là không bao giờ… lên giường với các chàng điển trai này. Lou thẳng thắng khẳng định rằng khi ban nhạc này đi tour đi "mọi người hoặc sẽ rời bỏ công việc hoặc sẽ 'ngủ' cùng nhau".

Tạo mẫu tóc 37 tuổi chia sẻ thêm nhiều cô gái nghĩ rằng họ đã yêu một trong cách thành viên, nhưng thực tế thì việc "ngủ" với các ngôi sao không giúp gì cho họ mà chỉ khiến họ nhanh chòng mất việc của mình.

Cho rằng mình là ngoại lệ, Lou chia sẻ: "Với tôi, là người đã gắn bó với họ (ban nhạc One Direction - PV) từ đầu tới khi kết thúc. Tôi không thể để mình… lên giường với một trong các thành viên, dĩ nhiên để giữ vững vị trí trong công việc".

Lou và Harry từng dính vào tin đồn hẹn hò, tuy nhiên nữ tạo mẫu tóc 37 tuổi khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Một lý do nữa khiến cho Lou giữ được mình đó chính là khoảng cách tuổi tác. Cô lớn tuổi hơn các chàng trai trong ban nhạc One Direction nên việc hẹn hò khó để xảy ra hơn các cô gái mới lớn. Cho dù trong quá khứ Lou cũng không tránh khỏi tin đồn từng hẹn hò với Harry.

Trong suốt quãng thời gian ban nhạc One Direction tỏa sáng nhất, đặc biệt là vào năm 2017, Louis và Harry luôn là "cặp đôi" được các fan nữ gán ghép. Trước thông tin này, Lou Teasdale chỉ cười và cho biết cô từng phải nghe chuyện này tới hàng triệu lần khi còn làm việc cùng ban nhạc One Direction.

Trước đó, Louis Tomlinson từng chia sẻ thẳng thắn với The Sun: "Những lời đồn đó cũng dễ hiểu thôi vì một số fan đã vẽ lên câu chuyện giữa tôi và Harry. Lần đầu tiên tin đồn đó xuất hiện, tôi cảm thấy có chút áy náy với người yêu của mình khi đó, Eleanor Calder. Chúng tôi đã từng chia tay và giờ lại tái hợp bên nhau.", thành viên One Direction chia sẻ.





Các thành viên One Diretion hồi năm 2016.

Năm 2010, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Niall Horan và Liam Payne cùng tham gia cuộc thi The X-Factor UK - Nhân tố bí ẩn nước Anh mùa giải thứ 7 nhưng thất bại. Sau lời đề nghị của Nicole Scherzinger, 5 chàng trai đã kết hợp thành nhóm One Direction và bắt đầu nổi tiếng khi phát hành ca khúc đầu tiên là What makes you beautiful và album Up all night.

Hồi giữa năm 2020, Liam Payne đã thắp lên hy vọng cho fan bằng cách úp mở ngày tái hợp của One Direction qua cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, cho biết anh đã liên lạc với Harry Styles, Niall Horan và Louis Tomlinson để bàn bạc cho kế hoạch trở lại. Tuy nhiên, tới hiện tại thông tin này vẫn chưa được khẳng định chính xác, mặc cho người hâm mộ vẫn đang ngóng chờ.