Táo Quân 2024 có giá quảng cáo gần 650 triệu đồng/30 giây, liệu có thu được 28 tỷ đồng như năm 2023?

Mới đây, VTV chính thức thông tin xoay quanh chương trình Táo Quân 2024. Theo đó, chương trình này sẽ vẫn là một "gia vị đậm đà" trên sóng VTV Tết Giáp Thìn: "Theo xác nhận từ những người làm chương trình, vào đêm Giao thừa năm nay - Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khán giả của VTV sẽ vẫn được gặp lại các Táo trong chương trình thường niên Gặp nhau cuối năm hay Táo Quân - theo cách gọi phổ thông của khán giả yêu mến chương trình".

Báo giá quảng cáo trong Táo Quân 2024. Ảnh: TVAd

Trước đó, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình TVAd (thuộc VTV) đã gửi bảng báo giá quảng cáo chính thức tới các đối tác. Theo đó, bảng báo giá do bà Đỗ Thị Lan Hương - Ciám đốc Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình đã ký.

Giá quảng cáo Táo Quân 2024 không thay đổi so với 2023?

Bảng giá quảng cáo Táo Quân 2024 có thể nói không thay đổi so với các năm gần đây. Cụ thể: thời lượng quảng cáo được ấn định lần lượt: 10 giây giá 322 triệu đồng; 15 giây giá 378 triệu đồng; 20 giây giá 484 triệu đồng; 30 giây giá 645 triệu đồng.

Năm ngoái, Táo Quân 2023 được Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVAd) niêm yết với thông tin: Các nhãn hàng muốn xuất hiện trong buổi phát sóng với thời lượng 10 giây sẽ phải chi trả hơn 322 triệu đồng; 15 giây có giá hơn 387 triệu đồng, 20 giây có giá hơn 484 triệu đồng và 30 giây là có giá hơn 645 triệu đồng.

Năm 2022, bảng giá quảng cáo Táo Quân được coi là ở mức cao kỷ lục. Các nhãn hàng muốn xuất hiện trong buổi phát sóng Táo Quân 2022 vào đêm 30 Tết phải trả 650 triệu đồng cho quảng cáo 30 giây, 487,5 triệu cho 20 giây, 390 triệu cho 15 giây và 325 triệu đồng cho 10 giây quảng cáo. Điều này đã được các chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo lý giải bởi sau một chặng đường dài như vậy, chương trình vẫn có sức hút với công chúng.



Hình ảnh chính thức của Táo Quân 2024. Ảnh: FBNV

Trong đêm 30 Tết năm Nhâm Dần 2023, chương trình Táo Quân được phát sóng 100 phút cho nội dung và gần 20 phút để quảng cáo, chia làm 4 lần, mỗi lần 5 phút.

Theo thông báo từ Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (TVad), giá quảng cáo của chương trình Gặp nhau cuối năm 2023 giảm chút ít so với năm 2022 (giảm gần 1%).

Tuy nhiên, theo tính toán tổng số tiền mà VTV thu về năm 2023 vẫn tăng so với năm trước, lên khoảng 28,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là do khách hàng năm 2023 tăng quảng cáo bằng các video 15 giây (31 của năm nay so với 17 năm 2022), và giảm quảng cáo bằng các video 30 giây (17 của năm nay so với 28 của năm 2022).

Chia sẻ với Dân Việt, bà Nguyễn Xuân Hồng - Giám đốc công ty Truyền thông Rosie nhận định: "Chương trình Táo Quân phát sóng kéo dài suốt đêm 30 Tết trên tất cả các kênh sóng của VTV. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình Táo Quân đã chiếm toàn bộ rating của VTV trong thời điểm quan trọng. Bởi thế, việc quảng cáo trên Táo Quân gần như là sự lựa chọn duy nhất cũng như tốt nhất đối với các nhãn hàng. Nhưng năm nay, tình hình kinh tế có nhiều khó khăn hơn trước, nên có thể các nhãn hàng sẽ có nhiều đắn đo hơn với con số này".

Cuối năm 2019, VTV thông báo dừng sản xuất chương trình Táo Quân sau 16 năm thực hiện. Tuy nhiên, sau một năm gián đoạn, Táo Quân trở lại vào dịp Tết 2021. Đến năm 2023, Táo Quân tròn 20 năm phát sóng.