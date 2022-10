Tập đoàn BRG ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo Hà Nội năm 2022

Đại diện Tập đoàn BRG trao ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ "Vì người nghèo"năm 2022 và nhận biểu trưng ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn cho công tác an sinh xã hội tại Thủ đô trong suốt thời gian qua

Với khoản ủng hộ 500 triệu đồng, Tập đoàn BRG tiếp tục khẳng định sự đồng hành tích cực của mình đối với các hoạt động hướng tới cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô Hà Nội. Qua đó, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp họ có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Trước đó, vào năm 2020, Tập đoàn BRG và Công ty Liên doanh Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội cũng đã đóng góp 1 tỷ đồng hưởng ứng cuộc vận động vì người nghèo của thành phố Hà Nội.

Trong nhiều năm qua, hoạt động công tác an sinh xã hội từ thiện luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn BRG cũng như mọi đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn BRG, thể hiện tinh thần và vai trò của một công dân doanh nghiệp kiểu mẫu khi luôn chung sức, đồng lòng với chính quyền và nhân dân từ Trung ương tới địa phương. Sự ủng hộ được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: hỗ trợ người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn; đóng góp ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, từ thiện; trao tặng nhà tình nghĩa cho người nghèo, gia đình người có công...

Đặc biệt, trong giai đoạn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngoài việc đảm bảo hoạt động kinh doanh, đảm bảo đời sống cho cán bộ nhân viên, với tinh thần vì cộng đồng, "Quỹ An sinh Sức sống mới của BRG và SeABank" đã tài trợ tổng cộng hơn 200 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội trên khắp cả nước, thông qua nhiều hình thức khác nhau như ủng hộ thông qua các tổ chức, chính quyền với các khoản đóng góp lớn vào các quỹ cũng như các trang, thiết bị y tế tiên tiến và hiện đại nhất; Ủng hộ trực tiếp người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch; Trao tặng khẩu trang kháng khuẩn; Trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…

Ngoài ra, Tập đoàn BRG còn tập trung hướng tới trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn và không đủ điều kiện tới trường trên cả nước như tài trợ cho Quỹ học bổng "Vì trẻ em Việt Nam", Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, tài trợ các chương trình "Cặp lá yêu thương", "SeABank Run for Future"…

"Được chia sẻ là hạnh phúc" - Đó cũng chính là triết lý nhân văn mà Tập đoàn BRG theo đuổi. Đối với những đóng góp của mình, Tập đoàn BRG luôn tự hào không phải bởi những bằng khen, thành tích nhận được, mà chính bởi những giá trị tốt đẹp mà tập đoàn đã cùng chung tay kiến tạo cho cộng đồng, để từ đó, lòng nhân ái lại được sẻ chia, được lan tỏa mãi.

Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022 sẽ là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân thể hiện "Tinh thần tương thân, tương ái", bằng những hành động thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo, phát triển hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.