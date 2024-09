Tập đoàn C.P. ủng hộ 5 tỷ đồng hàng hóa và tiền mặt cho người dân bị bão lũ Yagi

Hội nghị xem xét công tác hỗ trợ các địa phương sau bão lụt.

Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, kết hợp cùng UBND thành phố Hải Phòng. Tham dự hội nghị có đông đảo lãnh đạo Bộ, cục và các ban ngành, lãnh đạo các sở nông nghiệp, chi cục thủy sản các tỉnh thành phố ở khu vực phía Bắc, các doanh nghiệp.

Đại diện C.P. Việt Nam tham dự chương trình có anh Hoàng Xuân Thọ- Phó Tổng giám đốc, anh Trần Anh Quyết- Trợ lý Phó tổng giám đốc, anh Nguyễn Anh Tuấn- Giám đốc ngành kinh doanh thức ăn thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đã chia sẻ về những khó khăn của ngành nông nghiệp trong đợt bão lũ vừa qua và khẳng định với sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc của các ban ngành và sự chung tay của các doanh nghiệp sẽ sớm mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc chương trình.

Hội nghị cũng đã cùng đồng cảm với mất mát của người nông dân khi xem phóng sự "Trắng tay sau cơn bão lũ" do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện, nghe báo cáo về tình hình thiệt hại, giải pháp khôi phục sản xuất nuôi trồng thủy sản và định hướng khôi phục chăn nuôi sau bão số 3, công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; hỗ trợ vắc xin, hóa chất sát trùng sau bão, lũ và nghe tham luận từ địa phương và doanh nghiệp.

Đại diện C.P. Việt Nam, ông Trần Anh Quyết đã phát biểu tại chương trình, theo đó trước và sau bão lũ Yagi, C.P. Việt Nam, Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam, Công đoàn C.P. Việt Nam đã và đang triển khai các hoạt động khắc phục thiệt hại, tái thiết sản xuất, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ toàn bộ cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ. Ngoài hoạt động hỗ trợ cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng của công ty, với tinh thần "tương thân tương ái", công ty cũng đã tổ chức kêu gọi cán bộ công nhân viên cùng chung tay ủng hộ đồng bào khu vực miền Bắc bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, tham gia nhiều hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực Phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ qua Bộ Nông nghiệp và các tổ chức như: Food Bank, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam....

Ông Trần Anh Quyết – Đại diện C.P. Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Nhằm giúp công tác hỗ trợ được sâu rộng và hiệu quả hơn, Tập đoàn C.P. (Gồm Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hạt giống Việt Nam C.P. Việt Nam) đồng hành cùng Bộ Nông Nghiệp và PTNT ủng hộ hàng hóa và tiền mặt trị giá 5 tỷ đồng để tái thiết sản xuất với người dân Miền Bắc. Cụ thể tập đoàn đồng hành cùng Cục Trồng trọt 7 tấn hạt ngô giống và tiền mặt với giá trị ước tính 1,2 tỷ đồng; Đồng hành cùng Cục Chăn nuôi và Cục Thú y với Con giống gà, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, thuốc sát trùng v... giá trị ước tính 2,8 tỷ đồng; Đồng hành cùng Cục Thủy sản với Con giống tôm, thức ăn nuôi tôm, thức ăn nuôi cá, giá trị ước tính 800 triệu đồng.

Tập đoàn C.P. đồng hành cùng các doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào sau bão lũ.

Các sản phẩm giống và thức ăn chăn nuôi, thuốc sát trùng của tập đoàn sẽ được phân bổ về các Cục và các tỉnh để đến tay người dân được nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đây cũng là hoạt động ‎ ý nghĩa của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam nói riêng và của tập đoàn C.P. nói chung, hướng đến hoạt động "Chung tay đền ơn Tổ Quốc Việt Nam", cùng bà con nông dân và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chung tay khắc phục khó khăn sau bão lụt, ổn định cuộc sống và tái thiết lại hoạt động sản xuất.



Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Vietnam Corporation) hoạt động trong lĩnh vực công nông nghiệp thực phẩm, với mô hình khép kín 3F Plus: Feed (hạt giống và thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản), Farm (con giống và trang trại chăn nuôi), Food (chế biến và phân phối thực phẩm), đặc biệt là "Plus" (phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc, và thân thiện với môi trường).CP Việt Nam luôn tâm huyết trong việc hợp tác với nông dân Việt Nam phát triển một nền chăn nuôi công nghiệp hiện đại và bền vững để sản xuất thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.





Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hạt giống Việt Nam C.P. Việt Nam (C.P. SEEDS VIỆT NAM) thành lập năm 1998 với mong muốn đem đến những sản phẩm có chất lượng cho nông dân, đồng hành cùng với nông dân tạo nên những giá trị lợi ích cho công ty nông dân và xã hội. Công ty tập trung nghiên cứu các giống ngô lai, ngô năng suất cao mới với chất lượng và kỹ thuật sản xuất tiên tiến. Từ đó tạo cơ hội cho người dân nâng cao thu nhập, góp phần vào việc nâng cao giá trị sản xuất cho nông nghiệp Việt Nam.