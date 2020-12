Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ký kết các Biên bản ghi nhớ với các Nhà đầu tư các dự án điện tại Lào

Ngày 6/12/2020 tại Hà Nội, nhân dịp Kỳ họp lần thứ 43 của Uỷ ban Liên Chính phủ hai nước Việt Nam – Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith, ông Trần Đình Nhân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết các Biên bản ghi nhớ với các Nhà đầu tư các dự án điện tại nước CHDCND Lào để bán điện về Việt Nam, bao gồm:

Biên bản ghi nhớ ký giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với Tập đoàn Phongsubthavy về việc phát triển cụm Dự án Thuỷ điện Nậm Yeuang với công suất 84MW, dự kiến bán điện về Việt Nam từ năm 2024-2025;

Biên bản ghi nhớ ký giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với Tập đoàn Phongsubthavy về việc phát triển Dự án Nhiệt điện than Nậm Phan với công suất 300MW, dự kiến bán điện về Việt Nam từ năm 2025;

Biên bản ghi nhớ ký giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam với Công ty Kong sup Hydro Development of Nam Neun 1 and Nam Neun 3 về việc phát triển Dự án Thủy điện Nam Neun 1 với công suất 124MW, dự kiến bán điện về Việt Nam năm 2024-2025.

Chủ trương mua điện từ Nhà máy Thuỷ điện Nậm Neun 1 và cụm dự án Thủy điện Nậm Yeuang nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Trong thời gian tới hai bên sẽ xúc tiến việc đàm phán các Hợp đồng mua bán điện theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Sự kiện ký kết các Biên bản ghi nhớ về việc phát triển dự án các nhà máy điện lần này đánh dấu bước tiến đáng kể trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào, đặc biệt là sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.