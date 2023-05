Tập đoàn FPT bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số

Tập đoàn FPT có tân Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số

Được biết, bà Phạm Thu Liên bắt đầu công tác tại tập đoàn FPT từ 2000. Trước khi đảm nhận vị trí Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số, bà Phạm Thu Liên từng đảm nhận nhiều vị trí tại FPT IS như: Trưởng ban Đảm bảo chất lượng, Giám đốc Trung tâm tin học hóa hoạt động đảm bảo kinh doanh FPT IS. Gần đây nhất, bà Liên giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thông minh thuộc Khối doanh nghiệp FPT IS, phụ trách xây dựng và phát triển sản phẩm SPro và SFlash.

Với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực quản lý dự án và chuyển đổi số, từng triển khai thành công nhiều dự án chuyển đổi cho nội bộ và khách hàng, ban điều hành Tập đoàn tin rằng bà Phạm Thu Liên sẽ đảm nhiệm tốt vai trò Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số FPT, dẫn dắt ngành dọc chuyển đổi số triển khai hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm của Tập đoàn và CTTV.

Bà Phạm Thu Liên nhận quyết định bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số Tập đoàn FPT từ ngày 15/5. Ảnh: FPT.

Chia sẻ tại lễ công bố quyết định, người đứng đầu tập đoàn FPT nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số bằng từ khóa: "Chuyển đổi số hay là chết". Theo Chủ tịch Trương Gia Bình, giờ đây chúng ta có nhiều cơ sở dữ liệu hơn, sử dụng bot nhiều hơn để tự động hóa. Và bài toán là thay đổi cách làm của FPT theo cách hiệu quả nhất.

"Trong thời gian tới việc chuyển đổi số, đặc biệt chuyển đổi số nội bộ của FPT, sẽ càng cấp thiết hơn, đòi hỏi chúng ta phải có những đầu tư nhiều hơn nữa về nguồn lực, công sức để thúc đẩy FPT thực hiện triệt để hơn chuyển đổi số nội bộ. Thay mặt ban điều hành tập đoàn, chúc mừng Liên đã được giao trọng trách phụ trách Văn phòng Chuyển đổi số FPT. Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc tại FPT, tôi tin tưởng Liên có đầy đủ khả năng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới", ông Hoàng Việt Anh - PTGĐ phụ trách chuyển đổi số FPT nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tân Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi số FPT chia sẻ: "Trong suốt quá trình làm QA, chuyển đổi số cho khách hàng, việc xác định chuyển đổi số là việc giữa quy trình - con người - công nghệ, làm sao để một doanh nghiệp/tập đoàn tích hợp được ba yếu tố đó để tạo thành sức mạnh tổng thể về hoạt động nội bộ của doanh nghiệp. Đó là mong muốn của tôi khi cung cấp giải pháp chuyển đổi số cho khách hàng. Với lòng yêu FPT, năng lực bản thân, tôi tin tưởng và cam kết hoàn thành xuất sắc trách nhiệm được giao".

Văn phòng Chuyển đổi số FPT được thành lập từ ngày 04/1/2021. Văn phòng có các chức năng, nhiệm vụ chính gồm: Trợ giúp Chủ tịch, ban TGĐ triển khai hoạt động xây dựng chiến lược, theo dõi và đánh giá thực thi chiến lược chuyển đổi số; Hỗ trợ Ban Điều hành tư vấn, điều phối và đôn đốc triển khai các chương trình chuyển đổi số của Tập đoàn và các CTTV; Phối hợp FDX lập kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn và các CTTV; Thực hiện các báo cáo chuyển đổi số cho Ban TGĐ.