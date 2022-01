Tập đoàn Hùng Nhơn chia sẻ khó khăn, tặng quà tết cho hàng nghìn người nghèo các tỉnh Tây Nguyên

Tặng 4 máy Moniter theo dõi bệnh nhân Covid-19 tại Đắk Lắk

Mới đây, tại trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, đại diện 2 Tập đoàn Hùng Nhơn (TP.HCM) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đã trao tặng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk 4 máy Moniter hiệu Philips của Hà Lan để theo dõi bệnh nhân Covid-19, trị giá khoảng 450 triệu đồng

Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn trao tặng bảng tượng trưng cho ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp đó, cũng tại Đắk Lắk, đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Cư M'gar có chuyến thăm hỏi, động viên, tặng 480 phần quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các nạn nhân chất độc da cam tại các xã Ea M'Droh, xã Ea Kiết, xã Ea Kuêh.

Đại diện 2 tập đoàn trao tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 19/01/2022, hành trình "Xuân Yêu Thương" của doanh nghiệp đến với xã biên giới Đăk Plô, xã Đăk Nhoong , huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.



Tại đây, hành trình "Xuân Yêu Thương" cùng đoàn công tác do ông Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà và chúc Tết Đảng ủy, chính quyền, nhân dân các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong và các đồn biên phòng trên địa bàn xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam đã dành tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách của xã Đăk Plô.



Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Hùng Nhơn và bà Lê Thị Phương Nhơn – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn (ngoài cùng bên phải ảnh) trao tặng quà cho đại diện các hộ nghèo và đối tượng chính sách của xã Đăk Plô.

Hành trình "Xuân Yêu Thương" trực tiếp thăm hỏi các hộ nghèo, gia đình chính sách trong xã, trong đó có gia đình anh A Pia, 1 hộ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam chia sẻ: "Khi vào tới nhà anh A Pia, tôi đi xung quanh 1 vòng mà thấy lòng như nghẹn lại. Tôi xuất thân từ một người nông dân, cũng có những lần gục ngã, trắng tay, thấy hoàn cảnh gia đình anh nghèo khổ, cũng như tôi lúc trước vậy nên muốn chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh".

Sau đó ông Vũ Mạnh Hùng đã quyết định phối hợp với Bộ đội biên phòng Đăk Plô xây dựng một ngôi nhà mới cho vợ chồng anh A.Pia, hi vọng chia sẻ một chút khó khăn với gia đình anh.



Ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn trao tặng quà tết cho gia đình anh A Pia.

Cùng ngày, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam đã đến thăm UBND xã Đăk Nhoong, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đăk Glei và trao tặng 200 phần quà đến các hộ nghèo và đối tượng chính sách; thăm, chúc tết UBND xã Đăk Dục (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) và tặng 200 phần quà đến các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn xã.

Ngày 21/01/2022, hành trình "Xuân Yêu Thương" Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam đã trao tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam cũng phối hợp với UBND xã Phước Chỉ, UBND Xã Phước Bình (Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) thực hiện chương trình "Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022", với 200 phần quà.



Tiếp đó, ngày 25/01/2022 Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết cuối năm 2021. Tại chương trình, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã hỗ trợ 50 triệu đồng để đồng hành chương trình "Ấm áp tình xuân 2022", với chủ đề "Vượt lên đại dịch, tết ấm muôn nhà" do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tổ chức tặng người dân khó khăn có thêm điều kiện đón tết.

Dưới sự dẫn dắt của Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam đã vững vàng bước qua đại dịch Covid-19, xuyên qua tâm bão vượt mọi thách thức tiếp tục đưa tập đoàn phát triển lên một tầm cao mới, biến khó khăn thành cơ hội để phát triển.

Bà Lê Thị Phương Nhơn – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam và ông Johan van den Ban - Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam và Campuchia trao tặng bảng tượng trưng cho đại diện chương trình “Ấm áp tình xuân 2022”.

Trong năm 2021, dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Đắk Lắk" đã chính thức được Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đưa vào hoạt động. Tiếp nối sự thành công đó là dự án "Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Gia Lai", dự kiến khởi công xây dựng vào quý II/2022 cùng hàng loạt các dự án khác tại Lâm Đồng, Tây Ninh và Kon Tum.



Tổ hợp Khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Đắk Lắk đi vào hoạt động vào tháng 10 năm 2021.

Dịp này, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho đại diện Tập đoàn De Heus (Hà Lan), chúc mừng cho 10 năm chặng đường quan hệ hợp tác đầy phát triển giữa hai tập đoàn. Đồng thời, Tập đoàn cũng trao tặng kỷ niệm chương và bảng vinh danh để tri ân những cán bộ, nhân viên đã gắn bó với Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam suốt hơn 10 năm qua.



Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương cho ông Gabor Fluit (đứng giữa), Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus Châu Á và ông Johan Van Den Ban, Chủ tịch tiểu ban thực phẩm, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH De Heus Việt Nam và Campuchia.

Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam hiện sở hữu 15 công ty thành viên và hệ thống chuỗi Công ty DHN, gồm 296ha trang trại tại khu vực Đông Nam Bộ.

Với tầm nhìn và định hướng phát triển chiến lược giai đoạn 2021 - 2030, Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn tiếp tục hợp tác để mở rộng và phát triển mạng lưới chuỗi các dự án chăn nuôi giống lợn cụ, kỵ quy mô lớn; xây dựng vùng an toàn dịch bệnh tại khắp các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành các khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, tiếp đến sẽ triển khai tại Đắk Nông, Tây Ninh...