Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus tặng 4 máy theo dõi bệnh nhân cho tỉnh Đắk Lắk để phòng chống dịch Covid

Tiếp đó, 2 tập đoàn cũng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Cư M'gar có chuyến thăm hỏi, động viên, tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các nạn nhân chất độc da cam tại các xã Ea M'Droh, xã Ea Kiết, xã Ea Kuêh. Tổng số quà được trao lần này là 480 suất, trị giá gần 200 triệu đồng.



Đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) trao tặng 4 máy theo dõi bệnh nhân Covid-19 cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 18/12/2021, tại Sở Y Tế tỉnh Kon Tum, 2 tập đoàn đã bàn giao 6 máy Moniter hiệu Philips của Hà Lan để theo dõi bệnh nhân Covid-19, 4.000 Kit test cho Quỹ phòng chống Covid-19 của tỉnh Kon Tum, với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Đại diện 2 tập đoàn cho biết, đại dịch Covid-19 xảy ra đã làm đảo lộn nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, rất nhiều người lao động bị mất việc làm, lâm vào cảnh khó khăn.

Với mong muốn chia sẻ 1 phần khó khăn, góp thêm các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn các tỉnh, từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 (từ tháng 4/2020) đến nay, Tập đoàn Hùng Nhơn, Tập đoàn De Heus cùng các đối tác đã chung tay cùng các ban ngành, đoàn thể các địa phương trao tặng các trang thiết bị y tế, thực phẩm thiết yếu, tiền mặt , với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Năm 2020, tại huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã cùng nhau khởi công dự án "Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk", diện tích 200ha, tổng vốn đầu tư 60 triệu USD (tương đương 1.500 tỷ đồng).



Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, song dự án vẫn hoàn thành vượt tiến độ. Cuối tháng 10/2021, 2 tập đoàn đã tổ chức đón 1.225 con heo nái cụ kỵ, ông bà bằng chuyên cơ riêng từ Canada về Việt Nam, sau đó vận chuyển về Đắk Lắk chăn nuôi.

Với sự thành công của dự án trên, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam và Tập đoàn De Heus (Hà Lan) đang tiếp tục hợp tác đầu tư các dự án chăn nuôi lớn tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

Điển hình là đang chuẩn bị khởi công "Tổ hợp khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai", dự kiến sẽ diễn ra vào quý I/2022.