Tập Đoàn Khang Điền (KDH) nhận danh hiệu “TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023”

Lễ vinh danh được tổ chức tại khách sạn Pullman Saigon Centre, TP.HCM. Đây là lần thứ 6 Tập đoàn Khang Điền vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng này.



TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (TOP 50) là bảng xếp hạng giá trị và uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu. TOP 50 đã trải qua 12 năm khảo sát và xếp hạng thành công các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam (2010 - 2023).



Tập đoàn Khang Điền vinh dự và tự hào lần thứ 6 có mặt trong danh sách TOP 50. Duy trì pháp lý minh bạch và cơ cấu tài chính an toàn tạo lập qua nhiều năm là trọng tâm giúp Khang Điền giữ vững vị thế một doanh nghiệp bất động sản chuyên nghiệp được thị trường công nhận.

Tập đoàn Khang Điền (KDH) lần thứ 6 vinh danh Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023.

Trong hành trình hơn hai thập kỷ chinh phục người mua nhà, Tập đoàn Khang Điền đã có một danh mục sản phẩm phong phú, bao gồm dự án nhà liên kế và biệt thự (The Venica, Lucasta, Verosa Park, Merita, Melosa Garden, Mega Residence, Mega Village, The Classia...), dự án căn hộ (Jamila, Safira, Lovera Vista…), cung cấp ra thị trường hơn 20.000 sản phẩm, tạo nên nhiều khu dân cư đáng sống. Năm 2022 Tập đoàn Khang Điền vinh dự được công nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương trao tặng.

Các dự án nhà liên kế của Khang Điền đều xây sẵn nhà, hoàn thiện tiện ích, đầy đủ pháp lý trước khi bán.

Theo kế hoạch năm 2023, Tập đoàn Khang Điền tiếp tục kinh doanh các sản phẩm còn lại của dự án The Classia, song song với việc cấp và bàn giao sổ hồng cho cư dân. Ngoài ra, Tập đoàn đang triển khai xây dựng dự án căn hộ The Privia tại Q. Bình Tân, quy mô 1,8 ha. The Privia bao gồm hơn 1.000 căn hộ được thiết kế theo phong cách trẻ trung, hiện đại, với nhiều tiện ích phong phú. Dự án đã được xây dựng tới tầng 12, dự kiến ra mắt thị trường trong Quý 4/2023.