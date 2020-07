Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland ký hợp tác với Tập đoàn Accor

Theo nội dung Hợp đồng, Accor sẽ quản lý vận hành Khu khách sạn và villa nghỉ dưỡng Mövenpick Nghe An Beach Resort nằm trong quần thể Dự án nghỉ dưỡng cao cấp Meyresort Lotus Signature do Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland đầu tư phát triển tại Bãi Lữ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.



Ông Haandrikman William – GĐ vùng miền Bắc Accor và bà Nguyễn Phương Anh – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Meyland ký thỏa thuận hợp tác

Nằm tại trung tâm Bãi Lữ, Nghệ An, quần thể Dự án Meyresort Lotus Signature (trong đó có Khu khách sạn và villa nghỉ dưỡng Mövenpick Nghe An Beach Resort do Accor tư vấn thiết kế và quản lý vận hành) có quy mô 51,7 ha, bao gồm: khách sạn cao cấp, quần thể biệt thự, trung tâm hội nghị quốc tế, quảng trường biển và bể bơi vô cực, hồ điều hòa, khu vui chơi giải trí, trung tâm thể thao, gym, spa, nhà hàng nổi, cầu tàu du lịch, nhà hàng panorama 360 độ …

Dự án nghỉ dưỡng cao cấp Meyresort Lotus Signature được thừa hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có. Bãi Lữ là một trong những bãi biển tự nhiên đẹp nhất khu vực phía Bắc. Nước biển trong, sóng biển hài hòa, bờ cát mịn uốn cong hình vầng trăng khuyết. Địa thế "tựa sơn nghinh hải", sơn thủy hữu tình tôn lên vẻ đẹp độc bản của Meyresort Lotus Signature - "viên ngọc trai" trên bờ biển bãi Lữ".

Phát biểu tại lễ ký, bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên HĐQT Meyland cho biết: "Trong chiến lược phát triển, chúng tôi luôn chọn hợp tác đồng hành với các đối tác quốc tế có nhiều kinh nghiệm, uy tín và am hiểu thị trường. Lễ ký kết hôm nay sẽ chính thức khởi đầu cho quá trình hợp tác tốt đẹp, lâu dài giữa hai bên. Chúng tôi tin tưởng: với thương hiệu, uy tín của Tập đoàn Accor – Thụy Sỹ, sự chuyên nghiệp và tận tâm của Mövenpick Hotels & Resorts, tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Mövenpick Nghe An Beach Resort sẽ được vận hành hiệu quả, sớm khẳng định vị thế là không gian nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất khu vực phía Bắc và là biểu tượng mới của du lịch nghỉ dưỡng Nghệ An".

Hợp tác với Tập đoàn Accor, Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland quyết tâm nâng cao vị thế của du lịch bãi Lữ và Nghệ An

Cảm ơn Ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland đã tin tưởng và lựa chọn Accor, ông Haandrikman William – GĐ vùng miền Bắc Accor chia sẻ thêm: "Nghệ An là một trong những tỉnh lớn nhất cả nước, kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Nghệ An cũng sở hữu vị trí chiến lược trong hành lang kinh tế đông tây, kết nối với Lào, Thái Lan và Myanmar. Chúng tôi tin tưởng với tiềm lực tài chính vững mạnh cùng chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland, Mövenpick Nghe An Beach Resort sẽ là dự án thật sự đẳng cấp, mang lại những trải nghiệm đặc biệt cho du khách. Lễ ký kết hợp tác quản lý vận hành Mövenpick Nghe An Beach Resort hôm nay chính là điểm khởi đầu cho mối quan hệ chiến lược lâu dài giữa Accor và Tân Á Đại Thành – Meyland tại Nghệ An".



Tại chính vị trí của Bãi Lữ resort hiện nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland sẽ đầu tư phát triển Dự án nghỉ dưỡng cao cấp Meyresort Lotus Signature, trong đó có hệ thống khách sạn và villa nghỉ dưỡng Movenpick Nghe An Beach Resort do Tập đoàn Accor tư vấn thiết kế và quản lý, vận hành

Được biết, Mövenpick Nghe An Beach Resort sẽ sớm được khởi công ngay trong năm nay.