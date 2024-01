Tập đoàn TH chung tay mang “Tết nhân ái” tới đồng bào khó khăn ở Nghệ An

Được biết, dịp Tết Quý Mão 2023, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã đại diện Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Công ty Mía đường Nghệ An tài trợ hàng nghìn phần quà Tết ý nghĩa lên đến hơn 8,2 tỷ đồng tới những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam trong chương trình "Tết vì người nghèo 2023". Trong đó có hơn 7,2 tỷ đồng tiền mặt và 93.600 ly sữa và thức uống dinh dưỡng (tương đương 1 tỷ đồng). Hành động sẻ chia từ Tập đoàn TH đã góp phần mang đến cái Tết 2023 ấm no, đủ đầy cho gần 36.000 người dân tại 10 tỉnh thành (Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định và Đắk Nông) với các suất quà là tiền mặt, học bổng, nhà tình nghĩa...