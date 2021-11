Tập đoàn TTC đấu giá thành công 5 lô đất gần 30 ha tại KCN Sóng Thần

Theo đó, kết thúc phiên đấu giá, Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công đã trúng đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 5 lô đất có tổng diện tích là 293.749 m² với giá gần 2.000 tỷ đồng.

Hệ thống kho bãi, nhà xưởng của Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công rộng khắp từ TP.HCM - Tây Ninh - Long An - Bình Dương đến Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: TTC)

Các lô này thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần có quy mô 178 hecta, đã đi vào hoạt động năm 1995, thuộc phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương - vốn là vị trí rất đắc địa trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả khai thác ổn định mang lại nguồn thu lớn cho TTC trong thời gian tới.

Tập đoàn TTC là Tập đoàn đầu tư đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực: Nông nghiệp, Năng lượng, Bất động sản, Bất động sản Công nghiệp và Du lịch. Với chiến lược tập trung phát triển bất động sản công nghiệp và cho thuê kho xưởng, logistics, Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công đã được thành lập từ sự hợp nhất của Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh - hai thương hiệu có bề dày nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường.

Được biết, Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công sở hữu Khu công nghiệp Thành Thành Công, Cụm Công nghiệp Tân Hội tại Tây Ninh; Khu công nghiệp Tân Kim Mở Rộng tại Long An, với tổng diện tích lên đến 1.000 hecta và hệ thống kho bãi, nhà xưởng rộng khắp từ TP.HCM - Tây Ninh - Long An - Bình Dương đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bằng năng lực tài chính và kinh nghiệm, Tập đoàn TTC nói chung và Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công nói riêng luôn khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, hoàn tất đầu tư xây dựng và lấp đầy, đi vào hoạt động ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động tại địa phương, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước và an sinh xã hội.



Giao dịch hoàn tất này đã nâng tổng diện tích kho xưởng của Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công và hệ thống logistics vận hành quy mô lên hơn 500.000 m². Đây là lợi thế rất lớn để Tổng Công ty Bất động sản Công nghiệp Thành Thành Công hướng đến mục tiêu trở thành đơn vị khai thác, sở hữu quỹ đất kho xưởng cho thuê lớn nhất và từng bước khẳng định thương hiệu TTC trên thị trường bất động sản công nghiệp và cho thuê kho xưởng, logistics khu vực phía Nam Việt Nam.



Sơ đồ vị trí của 5 lô đất có tổng diện tích 293.749 m² tại Khu công nghiệp Sóng Thần...

Như vậy trong năm nay, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, thành viên của Tập đoàn TTC, HOSE: SCR) cùng các Công ty thành viên trực thuộc TTC đã hợp tác và phát triển tổng quỹ đất mới lên đến 320 ha. Điều này giúp ngành Bất động sản TTC mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng nguồn thu mới và ổn định, củng cố thêm chiến lược tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Mới đây, theo báo cáo tài chính của TTC Land Quý III/2021, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ, vượt gần 5% so với kế hoạch cả năm; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế đạt gần 233 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ và đạt 101% kế hoạch cả năm là 230 tỷ đồng. Trên thị trường, vào ngày 02/11/2021 giá cổ phiếu SCR chính thức đạt mức giá cao nhất trong các năm qua (15.700 đồng/ cổ phiếu), tương đương mức vốn hóa thị trường là hơn 5.751 tỷ đồng.

Theo các nghiên cứu, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, song thời gian qua, bất động sản công nghiệp vẫn ghi nhận giá trị tăng trưởng ổn định và trở thành điểm sáng. Các chuyên gia nhận định, phân khúc này tiếp tục là kênh dẫn dắt thị trường bất động sản trong thời gian tới.