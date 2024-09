Tập huấn an toàn, vệ sinh lao động cho nông dân Đà Nẵng

Tại các buổi tập huấn cán bộ, hội viên nông dân đã được nghe bà Nguyễn Thị Thơm, Chuyên viên Ban Xã hội - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn, vệ sinh lao động theo số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giới thiệu phương pháp giáo dục hành động và một số nội dung liên quan đến sắp xếp, vận chuyển nguyên vật liệu, đảm bảo an toàn điện, đảm bảo an toàn máy, an toàn trong sử dụng hóa chất nông nghiệp, điều kiện phúc lợi và tổ chức công việc.

Ông Nguyễn Văn Ấn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng phát biểu tại buổi tập huấn an toàn, vệ sinh lao động dành cho nông dân theo phương pháp giáo dục hành động. Ảnh: Đ.B.

Bên cạnh đó, các cán bộ và hội viên nông dân cũng được tuyên truyền, giáo dục định hướng về hoạt động trên không gian mạng; chế tài hình sự đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng; các hành vi tiết lộ thông tin bí mật Nhà nước, bí mật đời tư, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.



Các cán bộ, hội viên nông dân tham gia buổi tập huấn tại quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đ.B.

Qua buổi tập huấn, nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động trên không gian mạng. Từ đó, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong các hoạt động sản xuất; đồng thời chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thông qua các lớp tập huấn, nhằm trang bị cho cán bộ, hội viên nông dân những kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động trên không gian mạng. Ảnh: Đ.B.

Được biết, từ ngày 23/9 - 25/9/2024 Hội Nông dân TP.Đà Nẵng sẽ phối hợp với Ban Xã hội - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn tại các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, dự kiến sẽ có gần 500 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự.