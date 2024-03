Triển vọng Kinh tế 2024 là sự kiện quy tụ hơn 200 chuyên gia kinh tế hàng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước, đề cao phát triển bền vững và lập kế hoạch chiến lược toàn cầu cho tương lai. Diễn đàn đã cho thấy vai trò đi đầu trong việc mang đến những dự báo về thách thức và tiềm năng của môi trường kinh tế mở tại Việt Nam.

Đặc biệt, Tasco Auto hân hạnh trở thành đối tác hỗ trợ tổ chức và Lynk & Co là hãng ô tô duy nhất xuất hiện tại sự kiện đồng thời là nhà tài trợ di chuyển cho diễn giả của chương trình. Việc Tasco Auto và Lynk & Co xuất hiện tại sự kiện uy tín với các chuyên gia hàng đầu cho thấy sự tin tưởng của các đối tác lớn với uy tín của Tasco Auto và chất lượng, thương hiệu của Lynk & Co.

Tasco Auto và Lynk & Co là đối tác hỗ trợ tổ chức Bloomberg Businessweek The Year Ahead 2024 tại Việt Nam. Ảnh Lynk & Co.

Về dự báo kinh tế Việt Nam 2024, ông Jonathan Pincus, Chuyên gia kinh tế quốc tế cấp cao UNDP và bà Tamara Henderson, Chuyên gia Kinh tế cao cấp, Bloomberg Economics đánh giá mục tiêu tăng trưởng GDP mà Chính phủ đặt ra là khả thi nhưng cũng đầy tham vọng và thách thức để đạt được, trong bối cảnh sức mua toàn cầu còn yếu và các bất ổn từ xung đột địa chính trị đến ẩn số kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Vì vậy, bà Tamara Henderson cho rằng mức tăng trưởng 5-5,5% là mức hợp lý và nằm trong tầm tay. Trong bối cảnh kinh tế thế giới được dự báo không quá tích cực, để phát huy được toàn bộ tiềm năng tăng trưởng, Việt Nam cần tăng cường cải thiện từ chính sách, các quan hệ đối tác, mở rộng mạng lưới thương mại và chào đón các dòng vốn đầu tư nước ngoài, theo các chuyên gia.

Ông Phan Đức Hiếu, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khẳng định mục tiêu năm nay là ưu tiên tăng trưởng. Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã có những quyết sách giải quyết kịp thời cho các thị trường bộ lộ nhiều rủi ro như trái phiếu doanh nghiệp, tài chính hay bất động sản.

Các mẫu xe Lynk & Co được trưng bày. Ảnh Lynk & Co.

Các chuyên gia quốc tế khuyến nghị Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, trình độ và kỹ năng lao động để tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam có lợi thế rất lớn trong xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, đối với các doanh nghiệp, việc nắm bắt đổi mới công nghệ, tăng trưởng xanh - bền vững là con đường phát triển tất yếu. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, mẫu xe Lynk & Co 09 là mẫu xe duy nhất được trưng bày và giới thiệu tới các khách mời.

Lynk & Co 09 thu hút sự quan tâm và gây ấn tượng bởi DNA toàn cầu từ thiết kế và chuẩn an toàn Châu Âu, 23 tính năng ADAS, nền tảng SPA hiện đại. Đây cũng chính là mẫu xe SUV duy nhất giành Giải thưởng Thiết Kế Quốc tế IDA 2023 vừa qua. Lynk & Co tin rằng đây sẽ là cơ hội lớn để định hình vị thế, hình ảnh của thương hiệu - một biểu tượng của sự đẳng cấp và chuyên nghiệp.

Khách hàng hào hứng với xe Lynk & Co 09. Ảnh Lynk & Co.

Về Bloomberg Businessweek, đây là tạp chí kinh doanh hàng tuần của Hoa Kỳ được xuất bản bởi Bloomberg L.P. Businessweek, được xem là một trong những tờ tạp chí kinh doanh và tài chính hàng đầu trên thế giới. Tạp chí này là một thương hiệu của Bloomberg Media - công ty truyền thông đa nền tảng hàng đầu thế giới về kinh doanh và tài chính, sử dụng nguồn lực biên tập của hơn 2.700 biên tập viên toàn cầu tại hơn 120 quốc gia.

Ngoài các ấn phẩm tiếng Anh đã xuất bản ổn định tại Mỹ và châu Âu, Bloomberg Businessweek hiện đang phát hành dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau, gồm tiếng Trung phồn thể và giản thể, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả-rập, và tiếng Tây Ban Nha tại Mexico.

