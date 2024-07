Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu đang bị cuốn vào tâm bão dư luận do dịch vụ taxi không người lái của hãng đang mở rộng nhanh chóng, gây ra nhiều lo ngại về an toàn đường bộ và việc làm.



Năm 2022, công ty đã được cấp phép vận hành taxi hoàn toàn tự lái tại thành phố trung tâm Vũ Hán và đã triển khai hàng trăm chiếc Apollo Go tại đây.

Những chiếc taxi tự lái (robotaxi) này đã trở nên phổ biến nhờ Baidu cung cấp các chuyến đi siêu rẻ để thu hút khách hàng. Công ty cũng đang nhắm đến việc mở rộng sang các siêu đô thị khác của Trung Quốc khi chính quyền địa phương đua nhau ban hành chính sách hỗ trợ công nghệ mới.

Tuy nhiên, cuộc cách mạng taxi tự động cũng gây ra một số lo ngại trong dư luận Trung Quốc, đặc biệt sau khi một chiếc Apollo Go va chạm với người đi bộ ở Vũ Hán vào tuần trước. Hình ảnh về vụ việc lan truyền trên mạng đã khơi mào một cuộc tranh luận căng thẳng về các vấn đề do robotaxi gây ra, đặc biệt là mối đe dọa mà công nghệ này đặt ra đối với tài xế taxi và xe ôm công nghệ.

Taxi không người lái gây "hoảng loạn" tại Trung Quốc

Taxi không người lái tại Vũ Hán tạo ra một cuộc tranh luận căng thẳng. Ảnh: IG.

Chính quyền Vũ Hán đã phải lên tiếng về những "tin đồn" về các vấn đề do robotaxi gây ra. Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết ngành taxi địa phương vẫn "tương đối ổn định" và Apollo Go chỉ vận hành 400 robotaxi trong thành phố, chứ không phải 1.000 như nhiều người đã tuyên bố trực tuyến.

Kế hoạch kinh doanh xe tự lái của Baidu thực tế có từ lâu ở Vũ Hán. Thành phố 13 triệu dân này từ lâu đã là một trung tâm sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc, là nơi đặt các cơ sở sản xuất của các thương hiệu như Honda, Renault và General Motors. Và thành phố đã sớm quyết định rằng họ muốn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực xe tự lái.

Năm 2019, Baidu là một trong những công ty đầu tiên được cấp giấy phép kinh doanh vận hành xe tự hành tại Vũ Hán. Sau đó, vào năm 2022, công ty đã được cấp giấy phép vận hành xe trên đường công cộng.

Theo công ty, các robotaxi của Baidu đã mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn thành phố, bao phủ diện tích hơn 3.000 km vuông. Tại trung tâm thành phố Vũ Hán, Apollo Go hiện nay xuất hiện ở khắp mọi nơi.

400 robotaxi Apollo Go hiện tại đã nhanh chóng có được lượng khách hàng lớn bằng cách giảm giá so với các đối thủ cạnh tranh. Ở Vũ Hán, một chuyến đi 10 km bằng xe ôm công nghệ thông thường có giá từ 18 đến 30 nhân dân tệ (2,50 đô la đến 4 đô la). Ngược lại, một chuyến đi trên Apollo Go chỉ có giá từ 4 đến 16 nhân dân tệ.

Nhưng sự phổ biến ngày càng tăng của robotaxi cũng gây ra phản ứng dữ dội. Người dân Vũ Hán đã phàn nàn trong nhiều tháng rằng xe Apollo Go gây tắc đường do chạy chậm và dừng đột ngột. Các clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những hàng dài ô tô xếp hàng phía sau một chiếc Apollo Go đang chắn đường.

Trong khi đó, khi robotaxi cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng gọi xe và công ty taxi của thành phố để giành đơn hàng, các tài xế địa phương đã cảm nhận được tác động của công nghệ này.

Hiện nay, các tài xế cũng đang mất khách vào tay robtaxi. Theo một bài báo được truyền thông trong nước đưa tin rộng rãi, chính quyền địa phương ở Vũ Hán cho biết các tài xế xe ôm công nghệ trong thành phố nhận được trung bình 13,2 đơn đặt hàng mỗi ngày, trong khi robotaxi của Baidu thực hiện tới 20 đơn đặt hàng mỗi ngày.

Hình ảnh người dân Vũ Hán bị robotaxi đâm phải. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, các cơ hội việc làm mới có thể đi kèm với sự gia tăng của dịch vụ robotaxi. China Newsweek trích dẫn một nhà phân tích cho biết mặc dù được coi là tự động, nhưng hoạt động của robotaxi đòi hỏi rất nhiều công việc thủ công, chẳng hạn như hỗ trợ khách hàng, sửa chữa, dọn dẹp và sạc điện, cùng những công việc khác.

Vụ việc Apollo Go tông vào người đi bộ trong thành phố vào tuần trước đã làm dấy lên một cuộc tranh luận về việc triển khai quá nhanh robotaxi ở Trung Quốc, với việc cư dân mạng chia rẽ về ưu và nhược điểm. Mặc dù nhiều người bày tỏ lo ngại về triển vọng việc làm và các vấn đề an toàn tiềm ẩn, nhưng những người khác lại nhấn mạnh rằng các chuyến đi của Apollo Go rất rẻ và thuận tiện.

Hiện chưa rõ tranh cãi này có ảnh hưởng đến kế hoạch lái xe tự hành của Trung Quốc hay không. Bắc Kinh gần đây đã ban hành dự thảo hướng dẫn cho phép sử dụng xe tự lái trong ngành giao thông công cộng và gọi xe. Các thành phố bao gồm Trường Sa và Tế Nam đã công bố kế hoạch thực hiện các kế hoạch thử nghiệm robotaxi.

Vụ việc cũng xảy ra vào thời điểm quan trọng đối với Baidu, công ty đã đặt mục tiêu làm cho hoạt động kinh doanh Apollo Go của mình có lãi ở Vũ Hán vào năm 2025. Công ty ước tính rằng những chiếc robotaxi mới nhất của họ chỉ tốn 200.000 nhân dân tệ để sản xuất, giảm 60% so với thế hệ xe trước.

Cho đến nay, sự công khai dường như đang mang lại sự thúc đẩy bất ngờ cho giá cổ phiếu của Baidu. Cổ phiếu của công ty đã đạt mức tăng hàng ngày lớn nhất trong hơn một năm vào thứ Tư và vẫn tăng cho đến chiều thứ Sáu.