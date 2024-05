TC3 hứa hẹn thiết lập kỳ tích bán hàng mới cho thị trường phía Tây Hà Nội

Cơ hội cuối cùng để sở hữu căn hộ đẳng cấp phong cách Singapore

Cuối tháng 4, thị trường BĐS phía Tây Hà Nội tiếp tục được "hâm nóng" bằng sự kiện kick-off toà TC3 - The Canopy Harmony - tòa căn hộ cuối cùng thuộc phân khu The Canopy Residences, nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Smart City. TC3 được ví như trận mưa vàng, góp phần giải tỏa cơn khát nguồn cung cho thị trường Hà Nội.

Anh Nguyễn Văn Tâm - đại diện một đơn vị phân phối dự án cho biết, dù chưa chính thức mở bán nhưng tòa căn hộ này đã nhanh chóng được khách hàng quan tâm, săn đón.

"Với lực cầu cực lớn của khu Tây thì những dự án mở mới ít ỏi giống như muối bỏ bể, ra tới đâu là hết hàng tới đó. Thực tế, từ đầu năm 2024 đến nay, các dự án chung cư mới tại khu Tây Hà Nội có thanh khoản vô cùng tốt, thậm chí nhiều tòa căn hộ, như TC2 chỉ sau 3 ngày đã được chốt đơn sạch. Sức nóng của TC2 chắc chắn sẽ kích thích khách hàng phải nhanh tay sở hữu TC3, bởi đây là toà cuối cùng của phân khu", anh Tâm phân tích.

Không gian sống mang đậm tinh thần Singapore tại phân khu The Canopy Residences.

Theo phân tích của anh Tâm, yếu tố đầu tiên giúp TC3 - The Canopy Harmony có thể thiết lập kỷ lục mới chính bởi toà tháp này là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện cho bức tranh "Tương lai vươn tầm" trong lòng Vinhomes Smart City. Đây cũng là cơ hội cuối cùng cho những khách hàng muốn sở hữu căn hộ chất lượng với vị trí đắc địa nhất đại đô thị bởi các toà trước đó gồm TC1, TC2 đều đã bán gần như sạch giỏ hàng.

Bể bơi xanh mát trong nội khu TC3 - The Canopy Harmony là nơi cư dân được thỏa thích vui chơi, thư giãn mỗi ngày

Là sản phẩm hợp tác đầu tiên của GIC - chủ đầu tư danh tiếng đến từ Singapore và nhà kiến tạo BĐS hàng đầu Vinhomes, TC3 - The Canopy Harmony mang tinh thần của một đảo quốc sư tử thu nhỏ, vừa tươi trẻ, hiện đại nhưng vẫn hướng về thiên nhiên. Cư dân có thể tận hưởng hệ sinh thái tiện ích nội khu đa tầng, đa lớp, đa dạng cùng hơn 20 tiện ích chưa từng xuất hiện tại Vinhomes Smart City ngay trong tòa nhà.

Nằm giữa các tòa nhà là hàng loạt khu vườn độc đáo như vườn đọc sách, vườn trị liệu, vườn nghệ thuật… kết hợp với khu bể bơi ngoài trời mang phong cách resort, khu bể sục nước nóng Jacuzzi, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho cư dân TC3.

TC3 - The Canopy Harmony còn là một trong số ít tòa căn hộ tại Vinhomes Smart City sở hữu hệ thống tiện ích trong nhà cao cấp, bao gồm sảnh lễ tân, sảnh tiếp khách sang trọng, phòng tập gym, phòng chơi game… Hệ sinh thái tiện ích đa tầng Wellness Zone, Garden Zone, Active Zone, Family Zone tạo nên không gian làm việc thời thượng, thư giãn và tái tạo năng lượng, mở rộng vòng tròn kết nối cho các cư dân tinh hoa.

"Phong cách sống năng động, bền vững và hòa hợp với thiên nhiên của người Singapore từ lâu đã là niềm mơ ước của nhiều người. Giờ đây, cư dân có thể trải nghiệm chất sống này ngay tại Vinhomes Smart City. Giá trị khác biệt cho TC3 vì thế sẽ khiến các sản phẩm căn hộ tại đây nhanh chóng được thị trường đón nhận", anh Tâm đánh giá.

Khu tập gym hiện đại trong nhà giúp nâng cao sức khỏe, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân TC3.

Cơ hội đầu tư sáng giá

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, TC3 - The Canopy Harmony còn được đánh giá là kênh đầu tư sáng giá trong bối cảnh nguồn cung căn hộ vẫn nhỏ giọt. Theo báo cáo quý I/2024 của Savills, tại Hà Nội, nguồn cung sơ cấp đã tăng 9% theo quý nhưng giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo của Bộ Xây dựng về thông tin nhà ở và thị trường BĐS quý I/2024 cũng cho biết, thị trường căn hộ chung cư vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhóm đối tượng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư trung và dài hạn. Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư rao bán tại Hà Nội liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Ra mắt đúng thời điểm nhu cầu BĐS tăng cao, TC3 - The Canopy Harmony được nhận định sẽ tiếp tục tạo nên sức hút với người mua có nhu cầu ở thực và giới đầu tư. Không chỉ ở vị trí hay các tiện ích vượt trội, sức hút của TC3 còn đến từ cái bắt tay hợp tác của 2 đối tác hàng đầu đến từ Singapore và Việt Nam.

Trong khi Vinhomes có kinh nghiệm kinh doanh, quản lý vận hành gần 30 khu đô thị đáng sống hàng đầu trên khắp Việt Nam thì GIC lại có tiềm lực tài chính vững chắc cùng tầm nhìn chiến lược, đã đồng hành cùng nhiều doanh nghiệp kỳ lân đình đám. Sự hợp tác của 2 "ông lớn", không chỉ đảm bảo cho nền tảng pháp lý và tài chính vững chắc của dự án mà còn hứa hẹn tạo nhiều đột phá khác biệt về chất lượng sản phẩm cho lần "chào sân" của GIC. Chưa hết, dự án còn được thiết kế bởi ADDP, công ty thiết kế kiến trúc có trụ sở tại Singapore, là đơn vị đứng sau nhiều công trình nhà ở nổi bật tại đảo quốc sư tử.

Thực tế chứng minh, những dự án mang thương hiệu của Vinhomes không chỉ là nơi an cư đẳng cấp mà còn là kênh đầu tư hấp dẫn với tiềm năng tăng giá trong dài hạn. Không phải vô cớ khi chỉ sau 72 giờ mở bán, TC đã "cháy giỏ hàng" khiến nhiều nhà đầu tư tiếc nuối vì chậm chân. Với những lý do đó, TC3 - The Canopy Harmony hứa hẹn sẽ viết tiếp kỳ tích, thiết lập kỷ lục "quét sạch bảng hàng" mới trên thị trường BĐS phía Tây Thủ đô.