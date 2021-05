Techcombank thêm tiện ích trên hệ thống ATM thế hệ mới

Với máy ATM Thế hệ mới, khách hàng hoàn toàn có thể chủ động nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản cho bạn bè và người thân, hay đối tác cùng sở hữu tài khoản Techcombank lên đến 100 triệu đồng/ngày. Hạn mức mỗi lần rút lên đến 20 triệu đồng đối với các giao dịch bằng thẻ.



Hệ thống ATM Thế hệ mới được biết đến như công cụ hỗ trợ khách hàng tối ưu, với những tính năng vượt trội của một "giao dịch viên ngân hàng tự động" sẵn sàng phục vụ 24/7 vào bất cứ thời gian nào khách hàng cần. Thời gian bình quân để xử lý một giao dịch tại máy ATM Thế hệ mới chỉ khoảng 1 phút, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, giao dịch nhanh và hiệu quả. Hệ thống ATM Thế hệ mới sẽ hỗ trợ khách hàng nộp tiền vào tài khoản trong cùng hệ thống Techcombank với hạn mức lên đến 100 triệu VNĐ/ngày, chấp nhận các mệnh giá từ 50.000 đồng trở lên. Ngoài ra, "giao dịch viên ngân hàng tự động" còn hỗ trợ các tính năng thông dụng khác đến khách hàng như rút tiền từ tài khoản; xem số dư, sao kê tài khoản…

Các ATM Thế hệ mới - "giao dịch viên ngân hàng tự động" được kỳ vọng mang đến trải nghiệm an toàn, tiện ích, nhanh chóng cho khách hàng. Bình quân mỗi tháng, một máy ATM Thế hệ mới hiện nay có thể phục vụ lên đến 10.000 giao dịch.

Theo ông Đặng Công Hoàn – Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, việc đẩy mạnh các giao dịch qua hệ thống máy ATM Thế hệ mới giúp các giao dịch viên giải phóng đáng kể khối lượng các giao dịch phải xử lý mỗi ngày, từ đó dành nhiều thời gian tư vấn và hỗ trợ các khách hàng ở những dịch vụ khác phức tạp, và đòi hỏi yêu cầu cao hơn. "Techcombank sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ và cung cấp những giải pháp tối ưu giúp khách hàng chủ động, dễ dàng thực hiện các giao dịch, trải nghiệm tốt hơn với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng", ông Đặng Công Hoàn – Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank – chia sẻ.

Được triển khai lần đầu từ năm 2018 với 30 máy tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, đến nay, hệ thống ATM Thế hệ mới đã tăng lên 260 máy trên 43 tỉnh thành phố trong cả nước. Việc mở rộng đầu tư và lắp đặt thêm hệ thống máy ATM mới là một trong những giải pháp thực thi chiến lược tự động hóa các giao dịch, gia tăng tiện ích và đa dạng hóa sản phẩm – dịch vụ ngân hàng của Techcombank.

Các giải pháp này giúp khách hàng có thể giao dịch từ xa, hạn chế tiếp xúc tiền mặt và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm covid-19, từ đó, đưa Techcombank trở thành ngân hàng giao dịch chính của nhiều khách hàng hơn. Đây là lý do khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân Techcombank trong quý 1 năm 2021 lần lượt đạt 136,9 triệu giao dịch (tăng 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và gần 2,0 triệu tỷ (tăng 101,8% so với cùng kỳ năm ngoái).

Trong quý 1 năm 2021, Techcombank đã có thêm khoảng 245.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà Ngân hàng phục vụ lên 8,6 triệu. Dự kiến, trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục đầu tư thêm hơn 10.000 tỷ đồng để đầu tư công nghệ trong đó có 1.500 tỷ để xây dựng cơ sở dữ liệu và gia tăng trải nghiệm khách hàng.