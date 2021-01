Techcombank - thương hiệu ấn tượng nhất và dẫn đầu về sức khỏe thương hiệu 2020

Theo bảng xếp hạng do Công ty Tư vấn thương hiệu Mibrand Việt Nam - đối tác của tập đoàn Brand Finance, Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, - Techcombank dẫn đầu ở nhiều hạng mục quan trọng trong bảng xếp hạng 2020 như Hình ảnh thương hiệu, Tiềm năng thương hiệu và Sự hài lòng của khách hàng.



Đây là bảng xếp hạng được MiBrand công bố vào tháng 12.2020. Có 30 ngân hàng trong danh sách đánh giá sức khỏe thương hiệu của Mibrand, trong đó, Techcombank xuất sắc vượt qua BIG 4 để trở thành ngân hàng có sức khỏe thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam năm 2020 với chỉ số 32,4 điểm, tăng 5,1 điểm so với năm 2019, bỏ xa các ngân hàng tư nhân và các ngân hàng có yếu tố nước ngoài.

Trong khi chỉ số đo lường "sự hài lòng của khách hàng" của BIG4 & các ngân hàng khác giảm mạnh, thì việc duy trì chỉ số NPS ở mức ổn định dù giảm 2,1% đã giúp Techcombank vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Kết quả này cũng cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao trải nghiệm & giải quyết các vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng của Techcombank. Theo đánh giá của MiBrand, thành công của Techcombank trong năm 2020 đánh dấu cho một bước phát triển vượt bậc của ngân hàng này đồng thời mở ra cơ hội phát triển thương hiệu cho các ngân hàng tư nhân khác mà không cần phụ thuộc vào các yếu tố về quy mô như vốn hóa, tài sản, số lượng chi nhánh /phòng giao dịch...

Thành công của thương hiệu Techcombank được hình thành nhờ 5/7 chỉ số đều tăng với tổng giá trị tăng trưởng sức khỏe đạt 43,9 điểm với các chỉ số: Chỉ số nhận biết thương hiệu (+4,7%), Chỉ số hiệu quả quảng cáo & truyền thông (+3,6%), Chỉ số mua hàng & sử dụng thương hiệu (16,6%), Chỉ số tiềm năng thương hiệu (+14,2%), Chỉ số trung thành thương hiệu (+4,8%). Năm 2020, Techcombank được đánh giá là Top1 ngân hàng có dịch vụ tốt bởi thời gian giao dịch nhanh chóng, nhân viên nhiệt tình, chính sách linh hoạt, thủ tục đơn giản – dễ dàng, luôn đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Cùng với nền tảng vững chắc, Techcombank đã dẫn đầu mảng ngân hàng điện tử trong nước khi chiếm tới 28% thị phần (theo NAPAS). Mặc dù hoạt động kinh tế và GDP đều tăng trưởng chậm lại trong năm 2020 do đại dịch Covid – 19, theo MiBrand, Techcombank vẫn đầu tư mạnh vào việc số hóa các sản phẩm dịch vụ để phục vụ tốt hơn cho khách hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Techcombank đã có thêm hơn 760,000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng Ngân hàng phục vụ lên hơn 8 triệu người, khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân lần lượt đạt 256 triệu giao dịch (tăng 117,2% so với cùng kỳ năm ngoái) và 3,3 triệu tỷ (tăng 84,4% so với cùng kỳ năm ngoái). Xuyên suốt năm 2020, Techcombank cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông – quảng cáo một cách hiệu quả & đúng thời điểm.

Chia sẻ về kết quả này, ông Phùng Quang Hưng – Giám đốc điều hành Techcombank - cho biết:"Techcombank tự hào với ghi nhân tích cực từ thị trường cũng như khách hàng. Đây là thành quả của quá trình chuyển đối Techcombank giai đoạn 2016 -2020 với những định hướng đúng đắn từ hội đồng quản trị, sự quyết liệt triển khai của ban điều hành và sự đồng lòng của toàn bộ tập thể hơn 11 nghìn cán bộ nhân viên. Techcombank đang vững bước trở thành thương hiệu ngân hàng được người dân Việt Nam hài lòng, và tin tưởng, lựa chọn"

Tổng Giám đốc Techcombank Jens Lottner khẳng định: "Techcombank đang nỗ lực trở thành tổ chức tài chính tốt nhất tại Việt Nam trong việc sử dụng công nghệ và dữ liệu để hiểu khách hàng. Với khát vọng vì một Việt Nam vượt trội, Techcombank sẽ hướng đến cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện và tiện ích ngân hàng số tốt nhất, nhằm tạo điều kiện cho người dân Việt Nam thực hiện được ước mơ theo cách riêng của mình".