Test nhanh vạch T đậm hay mờ có thể hiện chính xác mắc Covid-19 nặng hay nhẹ?

Test nhanh Covid-19 vạch T đậm hay mờ phụ thuộc nhiều yếu tố

Thời điểm này, số ca Covid-19 có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố. Người dân "đổ xô" đi mua các bộ kit test nhanh, xét nghiệm liên tục. Nhiều người thắc mắc, vạch T xuất hiện đậm hay mờ có thể hiện mức độ bệnh nặng hay nhẹ?

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Vũ Thị Huyên (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, có triệu chứng ho, đau họng sau khi tiếp xúc với F0. Nghi ngờ mình mắc Covid-19, chị tự xét nghiệm nhanh, kết quả hiển thị 2 vạch, trong đó vạch T hiển thị mờ. "Tôi có hỏi nhiều người bạn chia sẻ vạch T mờ nghĩa là mình mới nhiễm Covid -19 ở mức độ nhẹ. Nếu vạch T đậm mình đang bị nặng", chị Huyên cho hay.

Mẫu test nhanh của người dương tính SARS-CoV-2. Ảnh: Gia Khiêm

Theo các chuyên gia, việc xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hiển thị vạch T mờ hay đậm không quan trọng, không nên dựa vào test nhanh để phán đoán diễn biến của bệnh.

Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, trên xét nghiệm nhanh có hai vạch là vạch C và vạch T. C là chữ viết tắt của Control, có nghĩa là vạch test chuẩn của nhà sản xuất. Nếu vạch C không hiện tức là kit xét nghiệm bị lỗi, không sử dụng được, kết quả sai. Còn vạch T là từ viết tắt của Test, hiển thị khi có ghi nhận virus SARS-CoV-2.

Người dân xét nghiệm tại Trạm Y tế phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 21/2 vừa qua. Ảnh: Gia Khiêm

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS. TS Hoàng Bùi Hải, Phó giám đốc Bệnh viện điều trị Covid-19 thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho hay, vạch T hiển thị màu tương đương nồng độ, tải lượng virus (tải lượng kháng nguyên). Nếu test hiện rõ thì tải lượng kháng nguyên còn nhiều, nếu mờ sẽ ít.

"Việc xét nghiệm chính xác rất quan trọng khi lấy mẫu xét nghiệm ở đâu, chính xác sẽ phản ánh đúng. Dịch tỵ hầu là nơi chính xác nhất. Nếu lấy nông hơn hoặc lấy chỗ khác tải lượng virus sẽ thấp hơn, thậm chí âm tính", ông Hải cho hay.

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19, việc test nhanh cho kết quả vạch mờ hay đậm phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có độ nhạy của kit xét nghiệm.

Cụ thể, nhiều kit xét nghiệm có độ nhạy rất cao, dù tải lượng virus thấp nhưng cho lên vạch rất rõ. Cùng với mẫu dịch đó, với loại kit xét nghiệm khác sẽ cho vạch mờ hơn. Thêm vào đó, việc lấy mẫu test có đúng kỹ thuật hay không cũng quyết định đến kết quả test nhanh.

Có cần thiết xét nghiệm nhiều lần nếu test nhanh Covid-19 vạch T đậm hay mờ

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn Khoa Nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết, vạch T đậm hay mờ không có giá trị tiên lượng hay thể hiện mức độ nhiễm Covid-19 nặng hay nhẹ.

Theo bác sĩ Khanh, vạch T hiện lên nhanh và đậm hơn C, thì khả năng virus nhiều, người bệnh cần tuân thủ cách ly để tránh lây nhiễm cho người khác. Còn nếu vạch T hiện lên mờ thì khả năng ít virus. Vị chuyên gia khuyến cáo, F0 điều trị tại nhà dù không triệu chứng hay triệu chứng nhẹ, bình tĩnh chờ đến ngày thứ 7 của bệnh rồi test nhanh. Nếu vạch T mờ hơn lần trước hay biến mất hoàn toàn, thì nồng độ virus thấp.

Bảng theo dõi diễn biến bệnh Covid-19 và tải lượng virus SARS-CoV-2 (Ảnh: Medicon)

Đến ngày thứ 14, người bệnh test thêm một lần nữa, nếu vạch T không còn, thì có thể "tái hòa nhập cộng đồng" an toàn với điều kiện tuân thủ 5K.

Trên thực tế, để biết được nồng độ virus, người bệnh phải làm xét nghiệm RT-PCR. Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm oxy cao áp thuộc Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc Phòng cho biết, chỉ số CT cao, tương đương tải lượng virus thấp. Ngược lại, nếu CT giảm, tải lượng virus tăng lên, nhưng không có nghĩa bệnh đang diễn biến nặng.

"Việc virus nhân lên là diễn biến bình thường của bệnh trong đa số các trường hợp, thường sau 5-7 ngày thì lại giảm", bác sĩ Hoàng nói.

Để tránh lãng phí các bộ kit test nhanh, bác sĩ Hoàng hướng dẫn các F0 điều trị tại nhà cách xét nghiệm hợp lý: Nếu bạn có các dấu hiệu như cảm cúm vào thời điểm này, thì nhiều khả năng bạn đã nhiễm SARS-CoV-2. Lúc này, người bệnh nhanh chóng tự cách ly, nhưng chưa nên test vội vì có thể chưa lên "hai vạch". Đây được gọi là ngày D.

Một ngày sau khi có các dấu hiệu cảm cúm (D+1), nếu test 2 vạch, bạn đã nhiễm SARS-CoV-2. Nếu test 1 vạch, bạn chớ vội mừng, ngày hôm sau (D+2) nên test thêm lần nữa. Nếu ngày (D+2) test âm tính, bạn đợi thêm 2 ngày (D+4) rồi tiếp tục test. Nếu vẫn âm tính thì có thể tạm yên tâm. Nếu dương tính ngày (D+1), bạn ước tính ngày P5 như trong sơ đồ, chưa cần test vội. Ngày (P5+1), bạn test, nếu âm tính thì chúc mừng vì bạn sắp khỏi bệnh.

Nếu vẫn còn vạch T mờ, bạn cứ bình tĩnh, 2-3 ngày sau test lại lần nữa. Sau khi test lại mà vẫn còn vạch T mờ, bạn cứ yên tâm vì đến ngày đấy nguy cơ lây cho người khác rất thấp.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu đã tiêm đủ liều vaccine, không phải nhập viện, thì sau 10 ngày (14 ngày nếu chưa tiêm đủ liều vaccine), bất kể còn vạch mờ hay không, người bệnh không cần phải cách ly nữa.

"Như vậy, nếu biết cách tiết kiệm, mỗi F0 chỉ tốn 2-3 que test nhanh mà thôi. PCR cũng không quá cần thiết nữa, đo SpO2 thường xuyên quan trọng hơn", bác sĩ Hoàng nói.