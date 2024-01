Tết của những người "lính giữ trời"

Có dịp đến thăm Trạm Rađa 20 thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn PK377, Quân chủng Phòng không - Không quân (xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), hòa mình vào không khí chương trình "Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo" mừng xuân Giáp Thìn 2024, chúng tôi có dịp hiểu hơn về công việc của những người lính Rađa.

"Mắt thần" của Tổ quốc

Thiếu tá Hà Huy An, Chính trị viên Trạm Rađa 20 cho hay, nhiệm vụ của trạm là sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, theo dõi mọi hoạt động của các phương tiện trên không; phát hiện, thông báo kịp thời về sở chỉ huy theo quy định. Đây là công việc được duy trì thường xuyên bất kể ngày đêm, thời bình cũng như thời chiến.

Hoạt động quan sát của Rađa là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm bảo vệ vùng trời, kịp thời phát hiện những mục tiêu để không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Nhiều năm làm lính Rađa, anh An chia sẻ, mỗi lần vào ca trực, những người lính canh trời phải tập trung cao độ, quan sát rất kỹ trên màn hình hiện sóng, để phát hiện, theo mọi sự di chuyển của các tốp mục tiêu.

Theo anh An, mỗi ngày số lượng phương tiện hoạt động trên không rất nhiều, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa. Từng có thời gian công tác tại Trạm Rađa 44, đóng quân trên đảo Phan Vinh - quần đảo Trường Sa, anh An kể lại những trải nghiệm canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.

Đó là vào năm 2015, khi anh nhận quyết định của cấp trên ra quần đảo Trường Sa công tác. Được làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa, anh An rất tự hào. Do khu vực này mỗi ngày có rất đông phương tiện di chuyển trên không nên mỗi lần vào ca trực, với anh An đó là một cuộc chiến đầy căng thẳng. Đôi mắt anh luôn chăm chăm vào màn hình hiện sóng để quan sát, phát hiện tốp mục tiêu. Do phương tiện quá đông buộc người lính Rađa phải xác định chuẩn xác tốp mục tiêu cần theo dõi để đeo bám. Những ngày tác chiến khó khăn, khắc nghiệt nhất là vào mùa mưa bão, khiến màn hình hiện sóng bị nhiễu. Lúc này, người lính Rađa càng phải bình tĩnh, phân biệt mục tiêu giả - thật để theo dõi.

Người lính Rađa luôn trong tư thế sẵn sàng mở đài quan sát tăng cường, canh giữ vùng trời bình yên cho nhân dân đón Tết.

Để không bị bất ngờ trong mọi tình huống, nhiệm vụ của người lính Rađa cực kỳ quan trọng, được ví "mắt thần" canh giữ vùng trời của Tổ quốc. "Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dặn: "Mắt người Việt Nam đã sáng, mắt chiến sĩ Rađa phải sáng hơn". Do đó, chúng tôi phải tập trung cao độ trong mỗi ca trực. Thông tin Rađa rất quan trọng, giúp sở chỉ huy nắm bắt kịp thời, lên kế hoạch tác chiến phù hợp với từng tốp mục tiêu", anh An nhấn mạnh.

Do nhiệm vụ đặc thù trên nên những người lính Rađa hầu như đón Tết tại đơn vị. Bởi vào những dịp như lễ, Tết, lượng phương tiện hoạt động trên không tăng lên rất nhiều. Vậy nên, ngoài việc mở đài quan sát theo ca trực, người lính Rađa còn luôn trong tư thế sẵn sàng mở đài quan sát tăng cường, canh giữ vùng trời bình yên cho nhân dân đón Tết.

Bất kể trời mưa hay gió rét, các chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu với phương châm không để bất ngờ, bị động.

"Với người lính, đơn vị chính là nhà. Tôi cũng xác định như vậy ngay từ đầu khi quyết định bảo lưu kết quả Trường Đại học Bách khoa TP.HCM để thi vào Học viện Phòng không - Không quân. Đến bây giờ, tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của mình khi xưa. Trở thành người lính không đơn thuần là một công việc, mà trên hết đó là nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Điều này giúp tôi thêm tự hào, tiếp tục sứ mệnh canh giữ vùng trời, góp phần đem lại bình yên cho đất nước, nhân dân", anh An tâm sự.

Tiếp nối truyền thống cha ông

Chia sẻ cơ duyên đến với nghiệp lính, trung úy Hoàng Đình Quân, Trung đội trưởng thông tin Trạm Rađa 20 cho hay, có ông ngoại từng là người lính biên phòng. Nhìn ông ngoại đã nghỉ hưu nhưng luôn giữ được tác phong nhanh nhẹn. Đặc biệt, cách ông nói chuyện với con cháu rất chững chạc, trưởng thành. Điều này khiến anh Quân nuôi ước mơ vào môi trường quân đội để rèn luyện bản thân. Ngoài ra, tình yêu màu áo lính trong anh được tô đậm mỗi khi xem chương trình Chúng tôi là chiến sĩ.

Không khí Tết Giáp Thìn đã gõ cửa Trạm Rađa 20 với không khí nhộn nhịp, ấm áp tình quân dân từ chương trình "Xuân canh trời, Tết biên cương, hải đảo".

"Đến giờ chương trình phát sóng, cả nhà tôi lại quây quần bên nhau để xem. Qua những hình ảnh phát trên truyền hình, tôi thấy họ rất chững chạc, mạnh mẽ, quyết đoán. Điều này giúp tôi phần nào hiểu được nhiệm vụ của một người lính và là động lực để tôi thi đậu vào Trường Sỹ quan Thông tin (Nha Trang, Khánh Hòa) vào năm 2016", anh Quân kể lại.

Năm 2020, anh Quân ra trường, được phân công về Sư đoàn Phòng không 377 (Cam Ranh, Khánh Hòa) với nhiệm vụ phụ trách đảm bảo thông tin liên lạc (truyền tin báo về sở chỉ huy). Đây là nhiệm vụ đòi hỏi người chiến sĩ phải truyền tin kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Do đó, khi vào ca trực, anh Quân cùng đồng đội luôn tập trung cao độ, hạn chế sai sót xảy ra.

Theo anh Quân, với người lính Rađa, điều sợ nhất là không phát hiện và quản lý được hoạt động của mục tiêu lạ. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh Quân luôn xác định, bản thân phải hết sức nỗ lực, phấn đấu, dù đêm hay ngày, thời tiết bất lợi ra sao, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, bám sát màn hình hiện sóng, không được một phút lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nắm chắc tình hình trên không và các top mục tiêu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao.

Dù ăn Tết xa nhà nhưng năm nào Trạm Rađa 20 cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, chiến sĩ giao lưu.

Năm 2021, anh Quân được phân công về công tác tại Trạm Rađa 20. Cũng như các đồng đội trong đơn vị, anh luôn xác định nghiệp lính là phải xa nhà, xa quê. Theo anh Quân, ngày Tết truyền thống của Việt Nam là đoàn tụ, đoàn viên, nhưng đối với người lính Rađa, đã tạm gác sang một bên và xác định rõ nhiệm vụ của mình. Bởi hoạt động quan sát của Rađa là nhiệm vụ rất quan trọng, nhằm bảo vệ vùng trời, kịp thời phát hiện những mục tiêu để Tổ quốc không bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Do đó, người lính Rađa luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trực Tết tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Rađa 20 vẫn đón Tết như ở nhà (có mâm cỗ, bánh chưng, trang trí hoa ngày Tết…). Những người lính đã xác định đài quan sát, trạm Rađa là nhà nên mỗi cán bộ, chiến sĩ đều yên tâm trực Tết và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.