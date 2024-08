Clip: Tết Độc lập ở huyện Than Uyên, Lai Châu.

Chuỗi các sự kiện Tết Độc lập góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Hoạt động chào mừng ngày Tết Độc lập ban đầu chủ yếu do đồng bào người Mông ở những bản vùng cao của huyện Than Uyên tổ chức. Từ cuối những năm 50 thế kỷ XX đến nay, mỗi dịp Quốc khánh 2/9, bà con các dân tộc huyện Than Uyên vẫn duy trì các hoạt động múa hát, hội họp tại trung tâm thị trấn huyện và ngày càng thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm, khám phá.

Đến năm 2012, UBND huyện Than Uyên tổ chức điểm Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Mông lần đầu tiên với chủ đề “Người Mông ơn Đảng” gồm nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Kể từ đó đến nay,huyện Than Uyên đã đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gắn với phát triển du lịch.

Bà con các dân tộc huyện Than Uyên, Lai Châu tổ chức vui Tết Độc lập, thu hút đông đảo du khách thập phương tới khám phá, trải nghiệm. Ảnh: Tuấn Hùng

Để nâng tầm quy mô của ngày Tết Độc lập tại huyện Than Uyên, tại cuộc họp ngày 15 - 16/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu thống nhất chủ trương tổ chức Tết Độc lập với quy mô cấp tỉnh và duy trì thường niên vào dịp Quốc Khánh 2/9 tại huyện Than Uyên.

Chia sẻ với phóng viên tại buổi họp báo chiều 23/8, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết: Chuỗi các hoạt động nằm trong sự kiện Tết Độc lập diễn ra tại huyện Than Uyên nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đón Tết Độc lập hàng năm của người dân huyện cửa ngõ Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Qua sự kiện nhằm nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bà con các dân tộc Than Uyên đủ các lứa tuổi, từ người già, thanh thiếu niên đến trẻ nhỏ đều diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất trong những ngày vui Tết độc lập. Ảnh: Tuấn Hùng



Phó Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cũng cho hay, chuỗi các hoạt động lần này đặt mục tiêu đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng thế mạnh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của Lai Châu nói chung và Than Uyên nói riêng tới du khách trong nước và quốc tế; hướng tới xây dựng, phát triển Tết Độc lập thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn, độc đáo riêng của tỉnh Lai Châu.

Trải nghiệm, khám phá những điều lý thú Tết Độc lập vùng cao

Tết Độc lập diễn ra trong 4 ngày từ 30/8 đến 2/9 tại huyện Than Uyên, Lai Châu bao gồm chuỗi các sự kiện được UBND tỉnh Lai Châu tổ chức nâng cấp từ quy mô cấp huyện lên quy mô cấp tỉnh, sự kiện này có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan và một số địa phương lân cận.

Hàng năm, Tết độc lập được huyện Than Uyên, Lai Châu tổ chức với nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc dân tộc. Ảnh: Tuấn Hùng

Chuỗi các hoạt động gồm 2 phần chính, phần lễ và hội. Phần lễ tổ chức dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim), viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện, lễ thượng cờ.

Phần hội gồm chương trình Nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, vòng xòe đoàn kết “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu”; hội thi ẩm thực; lễ buộc chỉ cổ tay; giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2024; thi đấu các môn thể thao dân tộc; giải đua môtô địa hình; giải đua thuyền Kayak; giải đua thuyền đuôi én; biểu diễn dù lượn có động cơ.

Song song với đó tại trung tâm thị trấn huyện Than Uyên sẽ trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu và một số đơn vị các huyện lân cận.

Bên cạnh giải đua mô tô địa hình, năm 2024 sẽ có thêm giải chạy KOMOMO dành cho người dân Than Uyên và giải chạy KOMOMO quốc tế. Ảnh: Tuấn Hùng

Giải đáp những băn khoăn của các cơ quan báo chí về quy mô của sự kiện, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho hay, Tết Độc lập năm 2024 bên cạnh sự góp mặt của các huyện thị, thành phố Lai Châu, sự kiện lần này còn có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, các đơn vị tỉnh bạn như: Sơn La, Lào Cai và Yên Bái… Ông Hùng cũng cho hay, Tết Độc lập được tổ chức tại huyện Than Uyên là một điểm nhấn trong các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh với các hoạt động đa dạng, phong phú.

Bên cạnh những trải nghiệm lý thú tại các chuỗi sự kiện dịp Tết Độc lập, du khách còn có cơ hội khám phá những điểm du lịch thơ mộng của huyện Than Uyên. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Trần Quang Chiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Mọi công tác chuẩn bị như: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác đón tiếp, nơi ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu và du khách đã và đang được huyện Than Uyên phối hợp triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho sự kiện diễn ra được thành công…

Năm 2023, khách du lịch đến với Than Uyên đạt mức gần 90 nghìn lượt. Ảnh: Tuấn Hùng

Được biết, màn trình diễn Vòng xòe đoàn kết “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu” tại sự kiện sẽ có sự góp mặt của gần 3.000 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có sự tham gia của cả các du khách. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng sẽ tái hiện một số nét phong tục độc đáo của các dân tộc huyện Than Uyên như lễ hội Mừng cơm mới của dộc tộc Khơ Mú, lễ hội Kin Pang của bà con dân tộc Thái, lễ hội Nhảy lửa của bà con dân tộc Dao…