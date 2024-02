Theo đó, hàng ngày Vietnam Airlines đang khai thác thường lệ đường bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất 1 chuyến/ngày và có thể tăng thêm trong thời gian tới do dự báo lượng khách tăng nhanh trong mùa du lịch hoa ban hay dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Vietnam Airlines cũng đã triển khai nhiều giải pháp để tăng chuyến tối đa trên nguồn lực cho phép nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết, như: thuê ướt 4 máy bay Airbus A320, bố trí lịch bay, nhân lực khai thác để hành khách có thêm nhiều lựa chọn khi đặt vé dịp này, trong đó có đường bay đến Điện Biên.

Máy bay tại sân bay Điện Biên. Ảnh: VNA

Để đảm bảo hành trình thuận lợi, Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài 1900 6265 hoặc tại các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in) trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành.

Hành khách đã làm thủ tục trước và không mang theo hành lý ký gửi có thể đến thẳng cửa an ninh soi chiếu ở sân bay, không phải đến quầy thủ tục truyền thống của hãng bay, nhờ đó giúp tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển, chờ đợi.

Ngoài ra, dịp cao điểm Tết Nguyên đán có thể phát sinh tắc nghẽn giao thông trên đường đến sân bay.

Do đó, hành khách chú ý sắp xếp thời gian, chủ động kế hoạch đi lại để có mặt ở sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay nội địa, 3 tiếng so với giờ khởi hành chuyến bay quốc tế.

Hành khách thực hiện kiểm tra an ninh soi chiếu ngay sau khi hoàn thành làm thủ tục, chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân, thẻ lên máy bay, cất gọn toàn bộ tư trang hành lý vào ba-lô, túi xách để công tác soi chiếu, kiểm tra an ninh được nhanh chóng.

Hành khách cần có mặt ở cửa ra tàu bay 40 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 50 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế và thường xuyên kiểm tra cửa ra máy bay tại màn hình của sân bay để đảm bảo cập nhật thông tin chính xác.