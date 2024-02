Một số máy bay Vietnam Airlines và Vietjet sẽ phải tháo động cơ để kiểm tra

Theo yêu cầu của Nhà máy chế tạo động cơ PW, sẽ có một số máy bay trong tổng số 44 máy bay Airbus A321 NEO tại Việt Nam phải tháo động cơ để đưa đi kiểm tra sớm hơn kế hoạch.

Trước vấn đề này, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã yêu cầu các đơn vị tuân thủ và thực hiện Thông báo kỹ thuật khẩn (Alert ServiceBulletine) đối với động cơ PW1100 trên đội tàu bay A321NEO khai thác bởi các hãng hàng không Việt Nam.

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Trên cơ sở kết quả đánh giá của Tổ An toàn khai thác tàu bay Airbus A321NEO sử dụng động cơ PW1100G, Cục trưởng Thắng yêu cầu Vietnam Airlines và Vietjet tuyệt đối tuân thủ và thực hiện ngay toàn bộ các nội dung của Alert Service Bulletine PW1000G-C-72-00-0224-00A-930A-D, PW1000G-C-72-00-0225-00A-930A-D và các phiên bản cập nhật tiếp theo của Nhà sản xuất đối với động cơ PW1100 trên tàu bay Airbus A321NEO.

Cùng với đó, Cục trưởng Thắng yêu cầu Vietnam Airlines và Vietjet báo cáo kết quả, kế hoạch thực hiện về Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 15/2.

Được biết, Việt Nam có 44 máy bay A321 Neo trang bị động cơ PW1100G. Trong đó của Vietnam Airlines (VNA 20 máy bay) và Vietjet (VJC 24 chiếc).

Như vậy, 44 máy bay A321Neo sẽ phải chịu sự điều chỉnh theo yêu cầu của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá đầy đủ các yêu cầu của nhà sản xuất động cơ. Một số máy bay sẽ phải tháo động cơ để đưa đi kiểm tra sớm hơn kế hoạch.

Hãng hàng không Vietjet. Ảnh: VJ

Trước đó, ngày 3/11/2023, Nhà sản xuất động cơ Pratt & Whitney (Mỹ) đã ban hành thông báo kỹ thuật khẩn và được áp dụng từ ngày 1/1/2024 nhằm kịp thời phát hiện hỏng hóc bất thường từ quá trình sản xuất động cơ PW 1100 G gắn trên máy bay Airbus A321 NEO.

Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất, các bộ phận cần kiểm tra và thay thế trên động cơ PW 1100 G là đĩa máy nén cao áp và đĩa tuabin cao áp.

Để thực hiện kiểm tra, động cơ được tháo khỏi máy bay. Tiếp đó sẽ tháo rời động cơ để siêu âm kiểm tra khiếm khuyết, thay thế bộ phận bị lỗi (nếu có) rồi lắp ráp lại trước khi gắn lên máy bay. Quá trình trên dự kiến mất từ 250 - 300 ngày cho mỗi động cơ.

Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam dự báo tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 và tăng 6% so với năm 2019.

Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42,7 triệu khách, tăng 15,8% so với năm 2023 và tăng 6,4% so với năm 2019.

Về hàng hóa, tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 và bằng 92,2% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210.000 tấn, tăng 20% so với năm 2023 và bằng 81,8% so với năm 2019; vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 950.000 tấn, tăng 6,1% so với năm 2023 và bằng 95% so với năm 2019.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khoảng 61 triệu hành khách, tăng 9,3% so với năm 2023 và tăng 10,9% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019. Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 19,5 triệu khách, tăng 24,6% so với năm 2023 và tăng 10,6% so với năm 2019.

Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường sẽ đón nhận những thuận lợi và tín hiệu tích cực từ các chính sách phát triển du lịch của các địa phương trong nước và các quốc gia trên thế giới, tạo điều kiện nâng cao khả năng khai thác các đường bay nội địa và quốc tế.

"Bên cạnh đó, việc các Hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài nghiên cứu, mở thêm các đường bay cũng là cơ hội để phát triển thị trường", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.