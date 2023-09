Tại Trường Mầm non Bé Ngôi Sao (quận 12, TP.HCM), nhà trường đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoài trời dành cho cả phụ huynh lẫn các bé mầm non. Theo đó, phụ huynh được mời đến trường cùng con làm bánh trung thu, làm tò he, lồng đèn, trống... để vui chơi ngày Tết Trung thu.