Thác Bản Giốc ai cũng biết ở Cao Bằng, nhưng có một "thác Bản Giốc phiên bản thu nhỏ" ít ai biết ở đâu

Dòng nước trong, mát rượi, xung quanh là núi non hùng vĩ, thác Hoa là địa điểm du lịch trải nghiệm mới cho du khách khi đến với miền non nước Cao Bằng.

Thác Hoa - Phiên bản "thác Bản Giốc thu nhỏ" tại huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Thác Hoa được người dân địa phương quen gọi là thác Thoong Lài, thác nằm trên dòng sông Quây Sơn hiền hòa. Đường vào thác là những ghềnh đá nhỏ nối tiếp nhau.

Đặc biệt đến thác mùa này, du khách có cảm giác đi giữa không gian xanh mát của cây cối, bên cạnh núi non trùng điệp, thác nước ôn hòa chảy, cảnh sắc sơn thủy hữu tình.

Được ví như thác Bản Giốc thu nhỏ của Cao Bằng, thác Hoa cũng chia làm 2 phần thác chính và thác phụ.

Nhìn từ xa, thác nước đổ xuống như dải lụa tung bọt nước trắng xóa, mang đến cho du khách cảm giác hoang sơ nhưng không kém phần tráng lệ.

Giữa thác chính và thác phụ có một mô đá nhô lên, được bao phủ bởi lùm cây xanh mát vô cùng ấn tượng.

Cảnh quan xung quanh thác đẹp tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Du khách có thể dễ dàng đi dạo xung quanh chân thác, tiến lên phía trên đỉnh thác với những ghềnh nhỏ, mỏm đá đẹp xung quanh.

Với độ cao không lớn nhưng nước trong xanh và có bãi cỏ rộng phù hợp để du khách cắm trại, picnic. Thác đẹp nhất vào mùa mưa, thời gian khoảng tháng 5 đến tháng 7 hằng năm.

Dưới bầu trời ngát xanh điểm vài vệt mây trắng, những dải lụa bạch của thác Hoa tinh khôi, lấp lánh dưới vạt nắng vàng...

Do áp lực của dòng nước chảy từ trên cao xuống tạo thành nhiều vũng nước trong xanh dưới chân thác len lỏi qua những ghềnh đá to, nhỏ do tự nhiên sắp đặt như một bức tường thành giữ cho nước đầy ắp quanh năm.

Đỉnh thác có nhiều mỏm đá đẹp để du khách sáng tạo, chụp ảnh.

Đối với những người ưa mạo hiểm, thích chinh phục thiên nhiên thì mùa mưa, mùa nước đến với thác Hoa là một trải nghiệm tuyệt vời. Khu vực chân thác thích hợp với một số môn thể thao dưới nước như: chèo thuyền sup, kayak, bè mảng, bơi lội... rất thú vị.



Mùa khô, lưu lượng nước trên sông giảm, con thác bớt dữ dội, thêm mộng mơ và hiền hòa hơn. Đắm chìm trong thiên nhiên thơ mộng, hít hà không khí trong lành, tươi mát và ngẩn ngơ trước dòng thác quyến rũ đẹp tựa nàng thơ.

Không gian trong lành, cảnh sắc tựa chốn bồng lai, thác Hoa thực sự là điểm du lịch để du khách lựa chọn.

Ôm trọn các mỏm đá là những thảm thực vật xanh tốt.

Để đến được thác Hoa, từ thác Bản Giốc, du khách di chuyển thêm khoảng 12 km theo hướng Cửa khẩu Lý Vạn, xã Lý Quốc, nhìn sang bên trái đường là thấy thác Hoa trên dòng sông Quây Sơn. Hoặc du khách đi từ hướng thị trấn Thanh Nhật (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) di chuyển theo hướng chợ Bằng Ca, tiếp tục xuôi về Cửa khẩu Lý Vạn khoảng 3 km nữa là đến thác.