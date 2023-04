Thái Nguyên: Lộ diện các lô hàng lậu bị "tóm" khi đang trên đường vận chuyển

2 ngày phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng lậu

Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2 đã tăng cường kiểm soát hàng hóa lưu thông, phát hiện hàng nghìn sản phẩm hàng hóa vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ngày 7/4, thông qua nguồn tin báo, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Bộ Công An tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô tải nhãn hiệu THACO mang biển kiểm soát 20C 117.18. Lái xe kiêm chủ hàng là ông N.V.K trú tại xóm Nhã Lộng, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên đang dừng đỗ tại nút giao Thịnh Đán, tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên.

Kết quả khám, lực lượng chức năng phát hiện 110 hộp ắc quy các loại (04 bình/1 hộp) do nước ngoài sản xuất; ko có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá (Hàng hoá nhập lậu). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 76.000.000 đồng. Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ắc quy không rõ nguồn gốc bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện trên đường vận chuyển

Tiếp ngày 08/04/2023 theo nguồn tin báo của quần chúng nhân dân có 1 chiếc xe ôtô nhãn hiệu MERCEDES mang Biển kiểm soát 29B-308.42 do ông T.V.D là lái xe kiêm chủ hàng vận chuyển một số hàng hoá mỹ phẩm có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu. Lực lượng thuộc Đội Quản lý thị trường số 2 đã tiến hành khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với chiếc xe trên.

Kết quả khám phát hiện trên xe có 300 lọ Muối tắm tẩy da chết 350g do nước ngoài sản xuất; 100 chai Sữa tắm 300ml LIFUSHA do nước ngoài sản xuất; 900 hộp Nước hoa 50ml Liang li nu hai, do nước ngoài sản xuất; 400 tuýp Sữa rửa mặt do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ số hàng hoá trên là hàng hoá (mỹ phẩm) nhập khẩu, do nước ngoài sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài. Ông T.V.D là chủ hàng không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số hàng hoá mỹ phẩm trên. Tổ công tác kết luận ông T.V.D đã có hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh hàng hoá nhập lậu.

Tổng trị giá tang vật là 29.400.000 đồng. Ngày 09/04/2023, Đội QLTT số 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V. Đ xử phạt hành vi trên mới mức tiền phạt 16.000.000 đồng. Đồng thời buộc tiêu huỷ toàn bộ số tang vật vi phạm.

Xử lý trên 200 vụ vi phạm hàng giả, hàng lậu trong quý I/2023

Liên quan đến công tác quản lý thị trường, phòng chống các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quý I/2023 trên địa bàn đã phát hiện và xử lý trên 200 vụ vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu là buôn bán hàng giả, hàng cấm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Trong đó, một số nhóm hành vi vi phạm có dấu hiệu gia tăng như nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành việc giám sát tiêu hủy tang vật vi phạm

Dự báo thị trường trong nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong quý II/2023 vẫn sôi động, hoạt động thương mại điện tử phát triển; hoạt động vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng nhập lậu, kém chất lượng... sẽ vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

Để hạn chế tình trạng này, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác kiểm tra, giám sát thị trường theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2023; tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành đảm bảo đúng tiến độ, thời gian quy định.