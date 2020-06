Thái Nguyên: Từ phong trào thi đua nông dân sản xuất giỏi, xuất hiện nhiều tỷ phú, nhà sáng chế

Riêng trong giai đoạn 2017-2019, toàn tỉnh có 275.146 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu thi đua các cấp. Trong đó, cấp tỉnh có 6.038 lượt, cấp huyện 27.584 lượt, cấp xã 241.524 lượt. Qua bình xét, trung bình mỗi năm có hơn 56.000 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

Từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ mới. Điển hình là công nghệ thụ tinh nhân tạo cho gà tại trang trại chăn nuôi gà, lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Cương (ở xã Lương Phú, Phú Bình). Hay công nghệ sao chè bằng gas, hệ thống tôn sao chè công suất lớn của gia đình bà Đào Thanh Hảo (ở xã Tân Cương (TP.Thái Nguyên)…



Mô hình chăn nuôi gà đẻ thụ tinh nhân tạo của nông dân giỏi Nguyễn Thị Cương (ở xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Ảnh: Trung Kiên

Từ phong trào xuất hiện nhiều "nhà sáng chế nông dân" với những sáng chế, giải pháp kỹ thuật trong hoạt động sản xuất tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật các cấp và đạt giải thưởng cao, như: Ông Bùi Đức Dũng (ở thị trấn Đu, Phú Lương) sử dụng que thụ tinh nhân tạo cho lợn nái sinh sản; ông Nguyễn Văn Chất với phương pháp gieo hạt ớt đều và tỷ lệ nảy mầm cao…

Nhiều nông dân SXKD giỏi đã thành lập các doanh nghiệp hoặc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) nhằm liên kết, mở rộng quy mô, tăng hiệu quả SXKD. Hiện nay, cả tỉnh có 284 HTX nông nghiệp, trong đó có 210 HTX do hội viên, nông dân thành lập; 14 HTX do hội nông dân các cấp trực tiếp đứng ra vận động, hỗ trợ thành lập. Hội ND các cấp đã vận động và phối hợp thành lập 166 tổ hợp tác, nhóm/tổ liên kết, chi/tổ hội nghề nghiệp.

Bên cạnh sự tích cực, năng động của hội viên, hội nông dân các cấp cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ để phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt kết quả cao. Một trong những giải pháp quan trọng nhất đó chính là hỗ trợ nông dân về vốn. Hiện nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân do Tỉnh hội quản lý với trên 35 tỷ đồng đang triển khai cho 76 dự án với hơn 800 hộ vay.

Các cấp hội trong tỉnh cũng nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ là 989,996 tỷ đồng cho 26.793 hộ hội viên vay thông qua 912 tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện thỏa thuận phối hợp giữa Hội ND tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay, 16.075 hộ hội viên, nông dân đã được vay tổng số tiền 1.533,125 tỷ đồng thông qua 885 tổ liên kết.