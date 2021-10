Thảm án ở Bắc Giang 3 người tử vong: Ám ảnh lời kể của những người hàng xóm

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án Trần Văn Hiếu bỏ trốn bằng xe máy Honda Dream BKS 98H5-2868. Lúc đi, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, mặc áo dài tay màu xanh, quần dài có vạch kẻ trắng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh mà người dân cung cấp, khoảng 14 giờ 7 phút ngày 22/10, đối tượng đã di chuyển qua khu vực xã Hồng Thái, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Theo lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã huy động lực lượng thuộc các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, TP.Bắc Giang để truy bắt đối tượng. Ngoài ra, tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị lực lượng công an các địa phương lân cận hỗ trợ truy tìm.

Đồng thời đề nghị người dân tích cực tố giác tội phạm, khi có thông tin về Hiếu cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc qua số điện thoại: 0913.258.127 hoặc 0984.225.793 để sớm truy bắt được đối tượng Trần Văn Hiếu, góp phần giữ bình yên cho cộng đồng, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.