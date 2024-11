Bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng của gia đình bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Phương Ngọc (SN 1987, trú tại 383 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) và Trương Trọng Long (SN 1991, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP.Huế lấy lời khai đối tượng Hoàng Phương Ngọc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.N.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 4/2022, bà Nguyễn Thị L (SN 1955) đưa chồng là Nguyễn Tiến C (SN 1955, cùng trú tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vào Bệnh viện Trung ương Huế khám bệnh. Bệnh viện kết luận ông C bị suy thận giai đoạn cuối, cần nhập viện để chạy thận nhân tạo.

Trong quá trình ông C điều trị, bà L đăng ký cho chồng được ghép thận, nhưng do ông C quá tuổi quy định nên việc ghép thận không thể thực hiện được.

Đối tượng Trương Trọng Long tại cơ quan công an. Ảnh: T.N.

Sau đó, bà L liên hệ với Hoàng Thị Phương Ngọc và Trương Trọng Long để nhờ "chạy" giúp cho ông C đủ điều kiện được ghép thận. Qua thỏa thuận, trong gần 1 tháng, bà L đã chuyển khoản cho hai đối tượng tổng cộng 250 triệu đồng.

Sau đó, chờ mãi vẫn không được bệnh viện đồng ý cho chồng mình ghép thận, bà L gọi điện cho Ngọc và Long yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, hai đối tượng chỉ trả lại cho bà L số tiền 25 triệu đồng.