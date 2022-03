Tham gia bảo hiểm nhân thọ, bất ngờ trúng thưởng xe ô tô hơn 600 triệu đồng

Mới đây, 2 xe ô tô Honda City đã được trao cho các khách hàng tại Đắk Lắk và Hưng Yên khi tham gia chương trình "Nhịp sống mới – Bình an tới" nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ. Trước đó, 900 giải thưởng giá trị khác đã được trao tặng đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Tổng giá trị trao tặng là 5 tỷ đồng.



"Nhu cầu bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, cần thiết nhất"

Anh Trần Văn Linh (tỉnh Đắk Lắk) và anh Dương Văn Khúc (tỉnh Hưng Yên) là 2 khách hàng may mắn trúng giải thưởng ô tô trong số hơn 50.000 khách hàng tham dự chương trình "Nhịp sống mới - Bình an tới". Ngày 20/3 vừa qua, tại tỉnh Hưng Yên, Bảo Việt Nhân thọ đã tổ chức Lễ trao tặng xe ô tô cho những khách hàng này.

Vợ chồng Khách hàng Dương Văn Khúc nhận bàn giao xe ô tô. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ

Anh Dương Văn Khúc là khách hàng đã tham gia hợp đồng bảo hiểm với Bảo Việt Nhân thọ trước đó. Tại thời điểm nhận đáo hạn hợp đồng An Sinh Giáo Dục, nhận về 100 triệu đồng, anh Khúc quyết định tiếp tục tham gia sản phẩm An Khang Hạnh Phúc cho bản thân.

"May mắn đôi khi không cầu mà đến theo cách rất riêng. Tôi tham gia bảo hiểm là để dự phòng tài chính, chẳng may có ngã bệnh thì sẽ nhận được khoản chi trả chữa trị, chứ chưa từng kỳ vọng sẽ trúng thưởng vậy mà lại có được giải thưởng lớn nhất. Ngay trong đêm nhận được tin thắng giải, tôi đã chia sẻ ngay niềm vui với gia đình", anh Khúc cho biết.

Anh Khúc hiện đang kinh doanh cửa hàng tạp hóa. Anh cho biết đã tham gia mức phí 24 triệu đồng/năm, phù hợp với kinh tế gia đình.

Bảo Việt Nhân thọ chúc mừng khách hàng trúng giải thưởng giá trị. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ

Chia sẻ về món quà bất ngờ đầu năm mới, anh Trần Văn Linh – chủ nhân của chiếc xe ô tô còn lại, không giấu được sự vui mừng: "Tôi được báo tin khi đang đi công việc tại Bình Phước. Tôi bất ngờ không thể nào tin được mình đã trúng giải thưởng lớn đến vậy của Bảo Việt Nhân thọ. Tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ với quan điểm bảo vệ bản thân là quan trọng nhất, cần thiết nhất để đảm bảo cho cuộc sống của mình và gia đình. Tin mình được bình an thì mọi may mắn sẽ tới nên tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ không chỉ là bảo vệ rủi ro, an toàn tài chính mà còn là sự an tâm tinh thần". Với suy nghĩ đó, anh Linh đã tham gia bảo hiểm với mức phí 22 triệu đồng/năm để được bảo vệ toàn diện.

Để khách hàng tận hưởng trọn vẹn niềm vui, cùng với việc bàn giao ô tô ngay tại lễ trao giải, Bảo Việt Nhân thọ còn hỗ trợ chi trả toàn bộ thuế thu nhập cá nhân từ giải thưởng cho khách hàng, nâng tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 600 triệu đồng/xe.

Chỉ trong 2 tháng triển khai, chương trình thu hút hơn 50.000 khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ đã cho thấy nhu cầu được bảo vệ sức khỏe và tài chính của người dân Việt Nam tăng cao trước mối lo về dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

"An Vui Sống Khỏe" – thêm giải pháp tài chính ưu việt toàn diện, giúp đảm bảo "sức khỏe 5 sao"

Tại lễ trao tặng giải thưởng xe ô tô cho khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ đã đồng thời giới thiệu sản phẩm mới "An Vui Sống Khỏe" với nhiều quyền lợi mới ưu việt. Được biết, sản phẩm này đáp ứng đủ các nhu cầu thiết yếu cho người dân khi thăm khám tại bệnh viện: chi trả 100% chi phí y tế thực tế điều trị nội trú lên đến 1 tỷ đồng, quyền lợi nha khoa, thai sản, ung thư… Đặc biệt, khi không có yêu cầu bồi thường trong năm, khách hàng sẽ được hoàn phí tối đa 15% cho năm tiếp theo. Đây là một trong số ít các sản phẩm bảo hiểm trên thị trường cung cấp quyền lợi này.

Bảo Việt Nhân thọ giới thiệu giải pháp bảo vệ toàn diện An Vui Sống Khỏe. Ảnh: Bảo Việt Nhân thọ

"Quyền lợi giảm phí được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính cho khách hàng, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gìn giữ tài chính gia đình trước các rủi ro bệnh tật không mong muốn", ông Phạm Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc Bảo Việt Nhân thọ cho biết.

Ông Phạm Ngọc Sơn cũng chia sẻ sản phẩm "An Vui Sống Khỏe" ra mắt trong thời điểm dịch bệnh mang đến giải pháp bảo vệ ưu việt cho người dân. "Dịch bệnh đến khiến sức khỏe, tài chính của rất nhiều người bị sụt giảm, tuy nhiên cũng giúp mỗi người nhận ra bài học của việc tiết kiệm kỷ luật, dự phòng tài chính cho rủi ro bệnh tật. Chúng tôi hy vọng An Vui Sống Khỏe sẽ giúp "nâng lưng đỡ túi" để các gia đình Việt an tâm tận hưởng cuộc sống và duy trì sức khỏe 5 sao, vững vàng vượt qua dịch bệnh".

25 năm đồng hành cùng thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là hành trình bền bỉ của Bảo Việt Nhân thọ nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho khách hàng. Các sản phẩm không ngừng được nghiên cứu để gia tăng quyền lợi, giúp bảo vệ cuộc sống bình an của người dân. Sản phẩm "An Vui Sống Khỏe" mới ra mắt đã bổ sung thêm vào giỏ hơn 50 sản phẩm hiện hành đã được các gia đình Việt tin tưởng lựa chọn của Bảo Việt Nhân thọ. Trong đó nhiều sản phẩm đã nhận được thưởng quốc tế vì hội tụ nhiều quyền lợi vượt trội như: "An Phát Cát Tường – Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới ưu việt nhất Việt Nam", "Hưu trí Vững nghiệp – Sản phẩm bảo hiểm hân thọ ưu việt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam"…

Năm 2021, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục dẫn đầu thị trường về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm, đồng thời dẫn đầu Top 10 "Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" trong 5 năm 2016-2021 dựa trên các tiêu chi đánh giá toàn diện từ các chuyên gia tài chính – bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới.