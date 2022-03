Thảm họa hàng không Trung Quốc MU5735 kết thúc kỷ lục 4.227 ngày bay an toàn

Địa điểm gặp nạn của một chiếc Boeing737 của China Eastern ở quận Tengxian, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào ngày 21/3. Ảnh: Tân Hoa xã

Mặc dù chưa có báo cáo về thương vong, nhưng người ta tin rằng có rất ít cơ hội sống sót cho những người trên máy bay, vì dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay bị mất thông tin radar hai phút sau khi đột ngột lao xuống từ độ cao bay khoảng 8.869m. Một đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy bay gần như rơi thẳng đứng xuống khu rừng.



Đây là vụ tai nạn hàng không đầu tiên ở Trung Quốc kể từ một vụ tai nạn xảy ra ở Yichun, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc vào năm 2010. Vụ tai nạn ở Yichun khiến 44 người thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ tai nạn MU5735 xảy ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh dốc toàn lực tìm kiếm và cứu nạn, theo Tân Hoa xã.

Công tác cứu hộ đang được tiến hành tại quận Tengxian, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Nam Trung Quốc vào ngày 21/32022 sau vụ tai nạn hàng không. Ảnh: VCG

Quốc vụ viện Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ phân công các quan chức ưu tiên xử lý vụ tai nạn, xác định nguyên nhân càng sớm càng tốt và tăng cường điều tra các mối nguy an toàn trong lĩnh vực hàng không dân dụng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không và cuộc sống của con người trong tương lai.

Trang web chính thức của China Eastern Airlines đã được chuyển sang đen trắng để bày tỏ thương tiếc đối với thảm kịch hàng không này, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn, đồng thời hứa sẽ tích cực hợp tác điều tra.

Máy bay mang số hiệu MU5735 cất cánh từ sân bay Kunming Changshui ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc lúc 13:15 và dự kiến đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc lúc 15:07.

Máy bay có 132 người trên khoang, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn.

Vào khoảng 2 giờ chiều 21/3, một người dân họ Li nói với tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng anh đang lái xe thì bất ngờ nhìn thấy một chiếc máy bay phía trước từ trên trời rơi xuống.

Một bộ phận của chiếc máy bay Boeing 737 của China Eastern bị rơi ở quận Tengxian, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc vào ngày 21/3/2022 Ảnh: Tân Hoa xã

"Máy bay rơi theo phương thẳng đứng từ trên trời xuống. Dù ở rất xa nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy đó là máy bay. Máy bay rơi xuống núi và bốc cháy, sau đó rất nhiều khói bốc ra", ông nói.

Dữ liệu chuyến bay từ nhà cung cấp thông tin VariFlight cho thấy máy bay bay ở độ cao khoảng 8.869m sau khi cất cánh từ sân bay Côn Minh. Lúc 2:19 chiều, máy bay đột ngột giảm độ cao bay, đồng thời tốc độ bay cũng bắt đầu giảm từ khoảng 845 km / h. Lúc 2h21, chuyến bay MU5735 bị mất tín hiệu radar ADS-B và cũng mất liên lạc với mặt đất.

Đánh giá từ dữ liệu chuyến bay, không có thông tin nào cho thấy phi công đã thực hiện bất kỳ liên lạc nào với kiểm soát mặt đất. Nhiều khả năng máy bay bị mất công suất động cơ ở độ cao bay dẫn đến phi công mất quyền điều khiển máy bay. Wang Ya'nan, tổng biên tập của tạp chí Aerospace Knowledge có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Global Times rằng đây có thể là một sự cố kỹ thuật rất nghiêm trọng, trong đó máy bay chắc chắn sẽ lao xuống tốc độ cao.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn chỉ có thể được xác định cho đến khi hộp đen được thu hồi và phân tích, ông Wang lưu ý.

Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi cung cấp thông tin chính xác kịp thời, tiến hành điều tra nghiêm túc vụ việc và thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để tăng cường an toàn hàng không dân dụng.

Kỷ lục hàng không

Máy bay gặp nạn là một chiếc Boeing 737-800 thuộc công ty con Vân Nam của China Eastern Airlines và mới hoạt động được hơn 6 năm. Máy bay được giao vào tháng 6/2015.



Sau vụ tai nạn MU5735, các nguồn tin nói với Global Times rằng China Eastern Airlines đã quyết định hạ cánh tất cả các máy bay Boeing 737-800 của công ty.

Về vấn đề này, Li Xiaoguang, một chuyên gia về hệ thống không người lái thông minh tại Đại học Thanh Đảo nói với Global Times rằng, đây là hành động thường xuyên để phòng ngừa rủi ro cho đến khi biết được nguyên nhân vụ tai nạn.

"Sau nhiều năm khai thác và sử dụng, bản thân loại máy bay không có vấn đề gì. Các nguyên nhân có thể xảy ra tai nạn bao gồm việc bảo dưỡng và sửa chữa có đáp ứng các yêu cầu về khả năng bay hay không, phi công có mắc lỗi vận hành hay không, con người hoặc sự cố đặc biệt đã xảy ra hay không", ông Li Xiaoguang nói.

Boeing cũng xác nhận với Global Times rằng: "Chúng tôi đã biết các báo cáo ban đầu và đang làm việc để thu thập thêm thông tin."

Chiếc máy bay này thuộc dòng máy bay chở khách 737NG, không giống với dòng 737 MAX 8 đã hạ cánh trước đó.

Dòng máy bay chở khách 737NG bao gồm 737-600 / 700/800/900, và hiện là một trong những máy bay chở khách thân hẹp được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tính đến tháng 2/2022, tổng sản lượng dòng 737NG của Boeing đạt 7.088.

Thống kê cho thấy có hơn 1.300 máy bay 737NG đang phục vụ tại lục địa Trung Quốc, chiếm 37% tổng số đội bay hàng không dân dụng Trung Quốc.

Vụ tai nạn đã giáng một đòn mạnh hơn vào ngành hàng không, vốn đã chịu tổn thất lớn trong thời kỳ đại dịch, và ngành này đang mong muốn có thêm sự hỗ trợ của chính phủ để tồn tại trong giai đoạn ảm đạm này.

China Eastern đặt một khu vực tại sân bay ở Quảng Châu, điểm đến dự kiến của chuyến bay gặp nạn, để tiếp nhận gia đình các nạn nhân. Ảnh: VCG

Sau vụ tai nạn MU5735, một số chuyến bay không xác định khởi hành từ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, do China Eastern Airlines khai thác vào chiều 21/3 đã bị hủy, bao gồm các chuyến bay đến Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc và Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc.

Tính đến ngày 19/2/2022, thời gian bay an toàn liên tục của hàng không dân dụng Trung Quốc đã vượt quá 100 triệu giờ, thành tích an toàn tốt nhất trong lịch sử ngành hàng không dân dụng Trung Quốc và là kỷ lục bay an toàn liên tục tốt nhất trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới, theo trang web chính thức của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc.

Cổ phiếu của China Eastern Airlines mở cửa giảm khoảng 9% trong giao dịch tại Mỹ, trong khi cổ phiếu của Boeing mất 4% khi mở cửa ngày 21/3.