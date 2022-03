Toàn cảnh tai nạn chuyến bay MU5737: Nhiều người đã về với 'đất mẹ', nhưng vẫn có người may mắn thoát chết?

Cho tới thời điểm hiện tại thì các thông tin về chiếc máy bay MU5735 của Hãng hàng không China Eastern Airlines vẫn chưa được hé mở rõ ràng. Theo thông tin ghi nhận trước đó, chiếc máy bay này đã mất liên lạc và rơi trên địa phận thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây trong lịch trình Côn Minh-Quảng Châu. Chuyến bay được xác nhận gồm có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Hiện tại, điều mà mọi người quan tâm nhất là danh sách hành khách của chuyến bay này và nguyên nhân rơi máy bay.

162 phương tiện chữa cháy và 761 nhân viên cứu hỏa được điều động cho công tác cứu hộ

Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn của chiếc Boeing MU5735 sẽ không được tiết lộ cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy hộp đen của nó. Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, đội cứu hỏa thành phố Ngô Châu đã lập tức điều động 23 xe cứu hỏa và 117 nhân viên cứu hỏa đến ứng cứu. Lực lượng cứu hỏa Quảng Tây nhanh chóng triển khai kế hoạch và khẩn trương đến hiện trường. Tiếp đó, 538 nhân viên cứu hỏa cũng được điều động từ Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm, Bắc Hải, Ngọc Lâm, Hạ Châu, Lai Tân và Hà Trì. Tuy nhiên, qua video giám sát có thể thấy chiếc máy bay chở khách không bị vỡ vụn hoàn toàn.

Tới 18h cùng ngày, các nhân viên công nghệ thông tin thuộc đội cứu hỏa Ngô Châu vẫn đang cố gắng thiết lập trạm vệ tinh gần nơi xảy ra tai nạn và tìm mọi cách chụp ảnh hiện trường bằng các thiết bị không người lái.

Thiết lập cổng thông tin và trạm vệ tinh gần nơi xảy ra tai nạn

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhóm phóng viên cũng đã tìm đến sân bay Bạch Vân, Quảng Châu để ghi nhận tình hình. Hiện tại toàn bộ khu vực giữa sảnh 27 và 28 của nhà ga T1 đã bị quây kín. Ngoại trừ những người thi hành nhiệm vụ và người nhà của hành khách thì không một ai được tiếp cận khu vực này. Thang cuốn gần đó cũng chỉ hoạt động một chiều đi lên và có nhân viên an ninh canh gác. Một nhân viên sân bay có mặt tại khu vực nhà chờ của gia đình nạn nhân cho biết: "Nhiều năm nay đã không xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng không biết rõ tình hình cụ thể, những gì chúng tôi biết cũng chỉ như tin đăng trên báo mạng".

Các phóng viên tin tức ở thượng nguồn ghi nhận những tiếng khóc than từ đám người bên trong tấm chắn. Rất nhiều nhân viên bảo hiểm cũng đã xuất hiện, trong đó có một nhân viên bảo hiểm của hãng Bình An. Người này cho biết anh đến kiểm tra danh sách thành viên đã mua bảo hiểm tai nạn của hãng Bình An trên chuyến bay gặp nạn nhưng phải chờ vì không vào được.

Giả định về điều gì đã xảy ra với chuyến bay 'định mệnh' MU5735

Theo dữ liệu được cung cấp từ công ty dịch vụ "Fei chang zhun" cho thấy sau khi máy bay MU5735 cất cánh từ sân bay Côn Minh lúc 13:15 chiều, nó đã bay ở độ cao khoảng 8.869 mét. Cho đến 2:19 chiều, máy bay đột ngột giảm độ cao bay và tốc độ bay bắt đầu giảm từ khoảng 845 km / h. Lúc 2h21, chuyến bay MU5735 bị mất tín hiệu radar ADS-B và mất liên lạc với mặt đất.

Nguyên nhân rất có thể nhất được giả định là do máy bay mất điện ở độ cao bay và phi công không thể tự điều khiển máy bay, khiến máy bay rơi vào trạng thái giảm tốc độ cao, dẫn đến tai nạn, tức là hỏng hóc kỹ thuật rất nghiêm trọng.

Vương Á Nam, tổng biên tập tạp chí "Kiến thức hàng không" cho biết, hiện tại có rất nhiều ý kiến, và rất khó để phán đoán nguyên nhân vụ tai nạn dựa trên những thông tin hiện có. Có thể là do giảm áp suất, cháy nổ, hỏng hóc cơ khí, chim va vào, thậm chí giông bão cũng có thể khiến máy bay rơi.

Tuy nhiên, nguyên nhân xuất phát từ sự va chạm với chim bay là không logic bởi lẽ máy bay đã bay ở độ cao khoảng 10.000 mét trước khi rơi, nó ở tầng bình lưu (rất gần với tầng đối lưu), nơi không khí loãng và nhiệt độ rất thấp, nên nhìn chung các loài chim sẽ không bay đến tầng đối lưu. Bởi vậy nguyên nhân này được cho là không thể xảy ra.

Ông Vương cho rằng nguyên nhân cũng có thể do máy bay mất điện ở độ cao bay và phi công không thể tự điều khiển máy bay, khiến máy bay rơi vào trạng thái giảm tốc độ cao, dẫn đến tai nạn, tức là hỏng hóc kỹ thuật rất nghiêm trọng. Tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh rằng nguyên nhân cụ thể phải đến khi tìm được hộp đen của máy bay mới kết luận chính xác được.

Hành khách của chuyến bay MU5735 thoát chết trong gang tấc là ai?

Theo dòng sự kiện, cùng ngày, một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh chiếc vé máy bay MU5735 mà anh này mua vào ngày 18/3. Người đàn ông này là anh Hoàng Tùng Hoa. Anh Hoàng nói với phóng viên rằng chuyến bay của mình vốn dĩ xuất phát từ Đằng Trung(tỉnh Vân Nam) tới Quảng Châu, và transit tại Côn Minh. Các chuyến bay mà anh đã mua vé theo lịch trình là Đằng Trung – Côn Minh (Tengchong – Kunming) MU5952 và Côn Minh – Quảng Châu (Kunming – Guangzhou) MU5735.

Sau khi thông tin về tai nạn chuyến bay MU5735 được đăng tải, anh Hoàng cảm thấy mình đã rất may mắn khi không kiên quyết theo đuổi lịch trình bay tới Quảng Châu ngày 21.

Tuy nhiên, tối qua (tức một ngày trước khi tai nạn máy bay xảy ra), anh Hoàng nhận được thông tin "Chuyến bay Tengchong-Kunming MU5952 bị hủy do thời tiết" nên bản thân cũng đã hủy luôn toàn bộ lịch trình tới Quảng Châu.

Anh Hoàng cho biết mình tới Quảng Châu lần này để tìm việc làm, do chuyến bay tạm thời bị hủy nên anh đi xăm lông mày vào chiều ngày 21. Sau khi thông tin về tai nạn chuyến bay MU5735 được đăng tải, anh Hoàng cảm thấy mình đã rất may mắn khi không kiên quyết theo đuổi lịch trình bay tới Quảng Châu ngày 21.

Hiện tại, các tuyến đường đổ về nơi xảy ra tai nạn cũng đang được điều tiết giao thông và phong tỏa một phần để phục vụ công tác cứu hộ. Hiện tại, lực lượng an ninh bên ngoài khu vực cũng rất đông. Nhiều nhân viên an ninh cho biết, họ từ thành phố vào tới nơi từ lúc chiều.

Hãng hàng không China Eastern Airlines đã ra thông báo bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn. Hãng cho biết ngay sau khi máy bay gặp nạn, cơ chế phản ứng khẩn cấp đã được kích hoạt, một nhóm công tác đã được điều động đến hiện trường, đồng thời mở đường dây đặc biệt hỗ trợ khẩn cấp cho người nhà là 4008495530. Nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay vẫn đang được điều tra, và China Eastern cho biết họ sẽ tích cực hợp tác với các cuộc điều tra liên quan.