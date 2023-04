Thẩm phán chủ trì phiên truy tố ông Trump nhận hàng chục lời đe dọa

Thẩm phán Juan Merchan đã nhận được hàng chục lời đe dọa sau phiên tòa của cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: New York Times.

Vị thẩm phán thành phố New York chịu trách nhiệm kiểm soát phiên tòa nơi cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố đã nhận được hàng chục lời đe dọa sau khi nhà cựu lãnh đạo nước Mỹ bị bắt giữ.

Tại phiên tòa ở quận Manhattan vào hôm 4/4, ông Trump đã tuyên bố "không có tội" khi đối diện bản cáo trạng gồm 34 tội danh được công tố viên Alvin Bragg đệ trình lên tòa án liên quan đến vụ việc vị cựu tổng thống Mỹ khoản tiền "bịt miệng" 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.

Theo NBC, sau phiên tòa trên, thẩm phán Juan Merchan cùng gia đình của ông đã nhận được hàng chục lời đe dọa. Dẫn 2 nguồn tin, NBC cho biết giống với công tố viên Bragg, những lời đe dọa nhằm vào thẩm phán Merchan được thực hiện thông qua nhiều kênh liên lạc khác nhau.

Trả lời New York Daily News, một nguồn tin cho biết nội dung của những lời đe dọa nhằm vào ông Merchan và gia đình của vị thẩm phán này chủ yếu "mang tính quấy rối và phỉ báng với phần lớn các cuộc gọi được thực hiện từ ngoài khu vực bang New York".

"Chúng tôi đang đánh giá những lo ngại an ninh và lời đe dọa. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng xung quanh tòa án và trên toàn khu vực và sẽ điều chỉnh thủ tục an ninh khi cần thiết", Lucian Chalfen, người phát ngôn văn phòng thành phố New York của cơ quan quản lý tòa án cho biết.

Theo NBC, cảnh sát thành phố New York đã tăng cường lực lượng an ninh bảo vệ ông Merchan và những nhân viên có liên quan. Lý lịch của những người làm việc trong văn phòng công tố viên quận Manhattan cũng được gỡ khỏi trang web của cơ quan này.