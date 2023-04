Khi ông Trump rời Tháp Trump đến phòng xử án.

Một ngày trước khi ông Trump xuất hiện trong phòng xử án ở Thành phố New York, phóng viên của New York Times và người viết tiểu sử về Trump, Maggie Haberman đã được phỏng vấn trên podcast "The Daily" của tờ báo và nói rằng Trump đã thảo luận với nhóm cố vấn của mình về cách ông ấy nên thể hiện bản thân như thế nào.



"(Trump) đã nói chuyện rất nhiều với các cố vấn về cái gọi là khoảnh khắc dẫn giải, khi ông được dẫn xuống sảnh tới phòng xử án: Ông có nên cười hay không? Ông nên xử lý như thế nào?", Habermann nói.

Người dẫn chương trình podcast Michael Barbaro cân nhắc điều gì có thể đang chạy qua đầu cựu tổng thống: "Tôi có nên trông ủ rũ không? Tôi có cười không? Tôi đang thách thức hay tôi đang buồn?".

Haberman, một nhà báo theo sát Trump đến mức từng gọi bà là "bác sĩ tâm lý của Trump", nói rằng ông có thể sẽ trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn tại phiên điều trần.

"Ông ấy đã nghĩ rất nhiều đến cảnh ngày hôm đó sẽ ra sao, và ông ấy có thể vô cùng lo lắng về những gì sẽ xảy ra với mình vào thời điểm mà ông ấy đã cố gắng trốn tránh trong nhiều thập kỷ… Đây là một người đàn ông ám ảnh với nỗi sợ "bị sỉ nhục trước đám đông", Habermann nói.

Vì vậy, làm thế nào ông Trump vượt qua được những điều đó? Một số nhà bình luận và phóng viên nhìn vào khuôn mặt của Trump và thấy một người đàn ông trông "buồn bã", "buồn bã" và "nhỏ bé". Nhưng những người ủng hộ Trump vẫn nói rằng ông ấy trông "bất chấp" và "thậm chí còn giống tổng thống" hơn bao giờ hết.

Để có được cách chụp chuyên nghiệp hơn, chúng tôi đã hỏi các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể xem họ nghĩ gì về phong thái của Trump suốt cả ngày.

Chúng tôi đặc biệt muốn biết những gì ông Trump dự tính trong phòng xử án, nơi ông bị buộc tội 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến âm mưu bị cáo buộc nhằm che đậy hai vụ việc bằng các khoản tiền bịt miệng trước cuộc bầu cử năm 2016.

Trong khi các hãng tin bị từ chối tiếp cận để phát sóng phiên điều trần, các nhiếp ảnh gia từ Associated Press và Reuters được phép vào trong phòng xử án. Các phương tiện truyền thông khác đã quay video Trump bên ngoài.

Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nói với chúng tôi rằng khuôn mặt của cựu tổng thống thay đổi suốt cả ngày: Ông ấy nổi giận trong một lúc, nhưng dường như ghi nhận sự mất mát cá nhân và chính trị vào giây phút tiếp theo.

Khi ông Trump rời Tháp Trump để đến tòa án Manhattan, chúng tôi đã nhận thấy sự dũng cảm đúng chuẩn của Trump đó là một động tác mạnh mẽ vẫy tay chào đám đông, với vẻ mặt nghiêm nghị.

Nắm tay giơ lên đã trở nên nổi bật trong Phong trào Dân quyền như một tín hiệu của sự đoàn kết và sức mạnh, nhưng Trump đã thường xuyên sử dụng cử chỉ này trong nhiệm kỳ chính trị của mình.

Karen Donaldson, một tác giả và chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể, cho biết: "Trong bối cảnh này dành cho Trump, ông ấy giơ nắm đấm khi phát biểu trước đám đông trước khi bước vào tòa án. "Tôi hiểu điều này như một sự kết hợp giữa hiệu suất, sự đoàn kết với một chút thách thức".

Khi rời Tháp Trump để đến phòng xử án, cựu Tổng thống Donald Trump giơ cao nắm đấm thể hiện "giọng thách thức".

Traci Brown, một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể và là tác giả của cuốn sách "Làm thế nào để phát hiện nói dối, gian lận và đánh cắp danh tính" nhận xét: "Khi một người đàn ông cau có như thế này, người xem sẽ ghi nhận rằng họ đang tức giận vì điều gì đó bên ngoài họ. Khi phụ nữ cau có như thế này, người xem sẽ ghi nhận rằng họ chỉ là một người đang tức giận".

Nhưng Donaldson gọi kiểu nhìn này là "cái nhìn chằm chằm đầy tự tin".

Donaldson nói: "Ông ấy có bảo vệ xung quanh, tuy nhiên, ông dường như không lo lắng chút nào khi quay lại và dành thời gian để vẫy tay.

Trump đến để đối mặt với bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn tại tòa án hình sự New York vào ngày 4/4/2023.

Giọng nam cao đầy cảm xúc của Trump dường như thay đổi khi ông bước vào tòa án, một cảnh đã được ghi lại trên video. Blanca Cobb, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và diễn giả, gợi ý rằng đây có thể là thời điểm phiên tòa trở thành hiện thực đối với Trump.

"Nếu bạn xem đoạn clip, bạn sẽ thấy không ai mở cửa cho Trump. Bất kể đảng phái chính trị nào, hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng tổng thống Mỹ cần được đối xử tôn trọng. Thật là một thất bại nặng nề đối với bất kỳ tổng thống nào", Blanca Cobb nói.

Trong khi đó, chuyên gia Brown cũng nhận thấy một nỗi buồn nhất định.

"Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây từ ông ấy", Brown nói. "Điều đó nhanh chóng được chứng minh bằng việc lông mày của ông nhướn lên trên. Đó là một cái nhìn buồn cho thấy một sự mất mát.

Brown nói: "Chúng tôi không biết đó là gì, nhưng danh sách các khả năng (bao gồm) danh tiếng, tiền bạc, địa vị và quyền lực. "Tuy nhiên, nó không kéo dài lâu, và ông ấy quay lại với vẻ mặt cau có giận dữ của mình".

Donaldson cho biết bên trong phòng xử án, ngôn ngữ cơ thể của Trump cũng không mạnh mẽ như khi ông rời Tháp Trump.

Các chuyên gia cho biết trên bàn đàm phán với nhóm bào chữa của mình, Trump trông kém quyền lực hơn so với trước đó trong ngày.

"Chúng tôi chứng kiến ông ấy ngồi với đôi vai rũ xuống"Donaldson nói. "Khi bạn khom vai, bạn đang khiến mình trở nên nhỏ bé hơn; nó có thể báo hiệu sự lo lắng và đó là một cử chỉ tự vệ hơn là một cử chỉ thể hiện sự tự tin".

Một chuyên gia cho biết vai sụp xuống thường báo hiệu sự lo lắng và nhu cầu tự bảo vệ.

Cobb nhận thấy cái cau mày sâu trên khuôn mặt của Trump, bà nói: "Khóe môi của ông ấy kéo xuống nhiều đến mức cằm của ông ấy nhô ra, điều này biểu thị sự buồn bã".



Có một bức ảnh gây ấn tượng đặc biệt với tất cả các nhà phân tích ngôn ngữ cơ thể.

Trong bức ảnh này của Trump, có vẻ như “quyền lực và sự tự tin của ông ấy đã bị tước bỏ,” Donaldson nói.

Trong bức ảnh, Trump cau có với lông mày và trán nhướng lên - một biểu cảm trên khuôn mặt khiến khuôn mặt phải nhăn nhó ở cấp độ tiếp theo.

Sau nhiều năm phân tích khuôn mặt của Trump cho các phương tiện truyền thông khác nhau, Brown cho biết cô chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây trong sự nghiệp chính trị của ông.

Cobb đọc được sự căng thẳng cao độ của ông Trump trong bức ảnh này.

"Chắc chắn ông ấy đang trải qua một số cảm xúc khác với những gì ông ấy từng thể hiện trước công chúng trong một số bức ảnh này", Brown nói.

"Ông ấy rõ ràng đang tức giận, bằng chứng là ông ấy mím chặt mắt, thẳng người và mím chặt môi ytong khi trán co lại thể hiện sự căng thẳng", Brown cho biết thêm.