Thăm vùng rốn lũ TT-Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu không được để dân đói, rét

Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại vùng rốn lũ của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đến vùng rốn lũ xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Phó Thủ tướng Lê văn Thành đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại một trong những vùng rốn lũ ở Thừa Thiên Huế là xã Quảng An, huyện Quảng Điền.

Tại xóm Mỹ An, thôn Xuân An, xã Quảng An, đến nay nước lũ vẫn chưa rút hết, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn do ngập lũ kéo dài. Xóm này có 50 hộ dân thủy diện tái định cư với 126 nhân khẩu. Đến nay, người dân trong xóm đã bị cô lập do lũ gần 1 tuần.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ân cần thăm hỏi, tặng quà động viên người dân xóm Mỹ An vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do lũ lụt để sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tặng quà người dân vùng rốn lũ ở Thừa Thiên Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Phó Thủ tướng cho biết, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua người dân đã thực hiện rất tốt chỉ đạo của địa phương, của Chính phủ, qua đó đã giảm thiểu được thiệt hại. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời triển khai các phương án để bảo vệ người dân trước thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lũ lụt, tuyệt đối không để người dân đói, rét, thiếu lương thực, thực phẩm, đồng thời huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do lũ lụt để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Cũng trong ngày 19/10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển ở xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế). Từ sau bão số 4 đến nay, tình trạng sạt lở bờ biển xảy ra tại đây ngày càng nghiêm trọng. Biển đã xâm thực sâu vào đất liển từ hàng chục mét, uy hiếp tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu chính quyền địa phương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm không để tình trạng biển xâm thực sâu thêm vào đất liền…