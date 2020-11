Than Quảng Ninh "hết tiền", HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận điều cay đắng

Sau khi kết thúc mùa giải 2020, Than Quảng Ninh gây bất ngờ khi chia tay rất nhiều trụ cột. HLV Phan Thanh Hùng còn than thở "không có đủ người mà tập". Từ một đội bóng giàu tiềm lực của vùng Đông Bắc, bỗng chốc Than Quảng Ninh rơi vào khủng hoảng.



Khó khăn lớn nhất mà Than Quảng Ninh gặp phải chính là vấn đề tài chính. Thực tế trong 2 mùa giải gần đây, ngân sách đội bóng đất Mỏ đã rơi vào tình trạng đáng lo ngại, nhất là khi họ chỉ dừng lại ở việc tiêu tiền, còn kiếm tiền dường như là rất khó.

Than Quảng Ninh khủng hoảng trước thềm mùa giải mới

Thời điểm đầu mùa giải 2020, phải đến tận vòng 6 thì tiền lương và các khoản lót tay của cầu thủ mới được thanh toán một phần. Dù HLV Phan Thanh Hùng hay các thành viên ban huấn luyện lẫn các cầu thủ không lên tiếng, nhưng có thực tế, tiền thưởng 2 mùa liên tiếp Than Quảng Ninh nợ. Chưa hết, tiền ký hợp đồng nhiều cầu thủ cũng bị nợ hoặc chỉ mới nhận một phần.

Chia sẻ về khó khăn của CLB, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết: “Tôi không phủ nhận việc Than Quảng Ninh đang gặp một số khó khăn, nhất là vấn đề tài chính.

Đến sáng toàn đội đã tập trung trở lại. Chắc chắn rằng chúng tôi, bao gồm ban lãnh đạo, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ ngồi lại để tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn của Than Quảng Ninh”.

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận khó khăn

“Tôi biết việc Hội cổ động viên Than Quảng Ninh viết đơn và thu thập chữ ký gửi lên lãnh đạo tỉnh. Những người hâm mộ ở đây rất hiểu đội bóng của mình. Thực tế ra, tỉnh cũng chưa có được sự đầu tư tốt về mặt tài chính cho đội bóng. Có thể đó cũng là lý do mà cổ động viên tâm thư gửi lên cấp trên.

Tới đây, đại diện câu lạc bộ cũng sẽ ngồi lại làm việc với tỉnh Quảng Ninh để cùng nhau xem xét và đưa ra các phương án tốt nhất giải quyết những vấn đề tồn đọng”, thuyền trưởng người Đà Nẵng chia sẻ.

HLV Phan Thanh Hùng đã nhận được lời mời từ HAGL nhưng ông đã từ chối dù chỉ còn 1 năm hợp đồng với Than Quảng Ninh. Nhà cầm quân 60 tuổi quả quyết: "Tôi ở lại để giải quyết những khó khăn cho học trò của tôi".