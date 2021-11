Tháng 10, bán lẻ và sản xuất công nghiệp phục hồi

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10 tăng 18,5%

Số liệu từ báo cáo mới đây từ Bộ Công Thương cho thấy, sau 10 tháng của năm 2021, chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 19,52% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đáng chú trong tháng 10, con số nói trên tăng 18,5% so với tháng trước.

Trong cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 10 tháng, bán lẻ hàng hóa vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 82,8%; lưu trú và ăn uống chiếm 8,3%; ngành du lịch chỉ chiếm 0,1% và các ngành dịch vụ khác chiếm 8,8%.

Trong 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đã ở mức thấp (tăng trưởng âm). Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, nhất là các địa phương lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các địa phương này chiếm tỷ trọng 50-60% của cả nước).

Trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, ngành bán lẻ và dịch vụ đã có những dấu hiệu phục hồi. (Ảnh: Thanh Phong)

Đến tháng 10, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều địa phương cơ bản được kiểm soát. Theo đó, các địa phương đã ban hành các quy định điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới.

Tại một số địa phương, nhiều chợ truyền thống được dần hoạt động trở lại với điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Các hoạt động đi lại, lưu thông, phân phối hàng hóa được thuận lợi, thông suốt hơn; dịch vụ kinh doanh ăn uống mang về hoặc bán tại chỗ (tùy từng địa phương) cũng được hoạt động trở lại.

Cũng theo thông tin từ phía Bộ Công Thương, các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm sẽ tập trung vào việc đẩy mạnh lưu thông phân phối hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân giữa các địa phương.

Cụ thể, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước như: Tổ chức tháng khuyến mại trên toàn quốc, các chương trình bán hàng lưu động, chương trình bình ổn thị trường….

Đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại thị trường trong nước, áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa. Tiếp tục triển khai các chương trình, đề án và chiến lược phát triển thị trường trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 6,9%

Trong tháng 10, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, tại TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Do đó, về hoạt động sản xuất công nghiệp, số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 10, lĩnh vực này đã có những dấu hiệu phục hồi nhẹ. Cụ thể, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 10/2021 ước tính tăng 6,9% so với tháng trước nhưng vẫn giảm nhẹ (giảm 1,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 9% so với tháng trước nhưng giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành chế biến, chế tạo tăng 6,7% so với tháng trước nhưng giảm 1,6% so với cùng kỳ. Sản xuất và phân phối điện tăng 7,5% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 ghi nhận mức tăng gần 7%. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Tính chung 10 tháng năm 2021, IIP của toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 2,7% của cùng kỳ năm 2020 nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 9,5% của cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,5% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,2%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1% (cùng kỳ năm 2020 tăng 3,2%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,1%); riêng ngành khai khoáng giảm 7% (cùng kỳ năm 2020 giảm 8,1%).

Chỉ số sản xuất 10 tháng năm 2021 của một số ngành trọng điểm thuộc ngành công nghiệp cấp II tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất kim loại tăng 25,1%; sản xuất xe có động cơ tăng 12,5%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 10,5%...

Ở chiều ngược lại, chỉ số IIP của một số ngành giảm sâu so với cùng kỳ năm trước, như: Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 13,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm11,9%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 8,8%; sản xuất đồ uống giảm 5,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 1,1%.

"Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 10 đã dần hồi phục nhưng tính chung 10 tháng năm 2021 vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Vẫn còn một số địa phương tổ chức các biện pháp phòng chống dịch cao hơn quy định Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Một số tỉnh như: Hà Nội, Tiền Giang, Cà mau... chậm ban hành các hướng dẫn đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc dần hồi phục các hoạt động sản xuất, đặc biệt là các khó khăn về lao động", Bộ Công Thương thông tin.