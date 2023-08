Tháng cô hồn, 5 con giáp kém may mắn, gặp nhiều trắc trở, tâm an, sống tốt sẽ vượt qua tất cả Tháng cô hồn, 5 con giáp kém may mắn, gặp nhiều trắc trở, chỉ cần tâm an, sống tốt sẽ vượt qua tất cả

Theo dân gian, khi cánh cửa địa ngục mở ra trong tháng cô hồn, nhiều con giáp sẽ dễ gặp phải xui xẻo, đen đủi. Tuy nhiên, những con giáp tốt bụng, cư xử chính trực luôn gặp may mắn.