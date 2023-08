Thắng gấp, cuộn sắt nặng hơn 20 tấn lăn về phía cabin, tài xế may mắn thoát khỏi tử thần Cuộn sắt hơn 20 tấn lăn về phía cabin, tài xế container may mắn thoát chết, công an mất 2 giờ xử lý hiện trường

Sau 2 tiếng, lực lượng chức năng Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã giải quyết xong hiện trường vụ xe đầu kéo chở cuộn sắt đứt xích (quận 7, TP.HCM).